“Falsa, ti abbiamo scoperta”. UeD, Ida Platano sbugiardata: incastrata dalle prove

Momento difficilissimo per Ida Platano. Ha già dovuto fare i conti con le critiche durissime di Tina Cipollari, che non la vede affatto di buon grado sin dal primo giorno del suo ritorno a ‘Uomini e Donne’. Ma ci sono anche stati atteggiamenti di scontro da parte della dama nei confronti del cavaliere Alessandro Vicinanza. Lei infatti ha raccontato alcuni dettagli sull’uomo, che hanno però fatto imbestialire il pubblico. E in rete in tanti hanno voluto zittire l’ex di Riccardo Guarnieri, che non direbbe la verità.

Nella puntata di venerdì 22 aprile Ida Platano non ha nascosto di essersi sentita a disagio quando usciva con Alessandro Vicinanza: “Anche se ho una vita che mi ha portato a viaggiare, mi sono trovata in imbarazzo, per carità tu te lo puoi permettere. Ci sono situazioni dove le donne si possono trovare in imbarazzo. Talmente mi piaceva e alla fine mi sono adattata”. La storica dama ha quindi provocato Tina Cipollari, per il fatto di schierarsi sempre dalla parte del cavaliere.





UeD, Ida Platano attaccata dagli utenti: “Usa abiti firmati”

Ida Platano si è lamentata moltissimo di ciò che ha fatto Alessandro, accusato di averla messa praticamente in imbarazzo a causa di alcune scelte operate. In particolare, l’avrebbe portata all’interno di ristoranti rinominati, cosa che non l’avrebbe messa a suo agio. Quando i telespettatori hanno ascoltato dalla sua bocca quelle parole contro il cavaliere, non ci hanno visto più e hanno deciso di smascherarla pubblicamente. Infatti, secondo loro non sarebbe affatto sincera.

Ciò che avrebbe proferito Ida Platano, ovvero che è andata in questi ristoranti sfavillanti esclusivamente perché aveva iniziato ad amare Alessandro Vicinanza, non ha convinto il popolo del web. Infatti, c’è chi ha postato: “La povera fiammiferaia Ida in total Gucci che si sente a disagio nel ristorante stellato”, “Lei mette una cinta che costa mille euro, ma poi si sente in imbarazzo ad andare a cena in un locale elegante”, “Ida in imbarazzo mentre mangia cruditès di pesce con un maglioncino Gucci, perché non è abituata, ma per favore”.

Ma ‘Blasting News’ è riuscito a trovare altri commenti contro Ida Platano, che quindi utilizzerebbe vestiti griffati e non avrebbe problemi a recarsi in locali di lusso. Quindi, non sarebbe affatto credibile. Questi altri messaggi: “Dice di stare a UeD per i sentimenti e poi fa sponsorizzazioni”, “Si sentiva a disagio con Alessandro e poi? Si veste Gucci o Vuitton e va dal chirurgo plastico”.

