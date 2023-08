Ci apprestiamo sempre più a rivivere le nuove avventure dei protagonisti di Uomini e Donne, che tra circa un mese torneranno a fare compagnia a milioni di telespettatori. E Gianni Sperti nelle scorse ore ha deciso di concedere un’intervista, dopo le tante voci circolate anche sul suo conto. Ma la sua conversazione non è stata incentrata unicamente sulla trasmissione di Maria De Filippi, infatti si è anche soffermato sulla sua vita privata.

A tal proposito, ha confermato di non avere nessuna relazione: “Sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita. Certo, se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere ma non la cerco. Grazie a UeD ho visto fidanzarsi centinaia di persone, ma io sono ancora single”. Poi, toccando il tema Uomini e Donne, Gianni Sperti ha deciso di dire la sua sulla possibilità paventata nelle scorse settimane di dover lasciare il programma.

Uomini e Donne, Gianni Sperti parla del suo futuro nel programma

Interpellato da Novella 2000 sul suo futuro a Uomini e Donne, Gianni Sperti non ha proprio rasserenato al 100% il pubblico, aprendo anche all’ipotesi che il suo tempo possa anche finire: “Sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo“. E non è finita qui la sua considerazione.

Visto che Pier Silvio Berlusconi ha praticamente vietato la presenza del trash a Mediaset, alcuni telespettatori hanno ipotizzato la cacciata di Gianni e di Tina da UeD. Ma lui ha precisato: “Sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria De Filippi, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato, e anche a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male, una personalità molto importante della tv mi disse: ‘Gianni, ricordati che siamo tutti utili ma non indispensabili'”.

Poi Gianni ha concluso a Novella 2000: “Bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva, sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente, poi chissà. Ma di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi perché devo tanto a lei”.