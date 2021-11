“Dovevi portarmi a letto”. UeD, Gemma Galgani incontenibile col cavaliere. Gelo in studio

Gemma Galgani è sempre una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ e stavolta si è lasciata andare ad una confessione, che indubbiamente aprirà notevoli discussioni anche nei prossimi giorni. Continua la sua caccia all’uomo della sua vita, ma l’anima gemella non riesce proprio a trovarla nonostante sia in studio da tantissimi anni. E le liti con Tina Cipollari sono quasi sempre all’ordine del giorno. Anche se stavolta non se l’è presa con l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi.

Inoltre, la torinese ha confidato che Isabella Ricci avrebbe un debole per il suo ex Giorgio Manetti: “Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni?”. E poi: “In ogni caso certo che sì, mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne”. Ma adesso è un’altra storia che la sta tormentando particolarmente nel programma.

Nell’ultima puntata della settimana di ‘Uomini e Donne’, andata in onda nella giornata di venerdì 12 novembre, Gemma Galgani ha avuto un confronto con il cavaliere con il quale stava tentando di iniziare una conoscenza approfondita. Ma qualcosa è andato storto e lui ha anche rivelato che non ha nessuna intenzione di andare avanti con questa frequentazione e ha spiegato il motivo: “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita”. E la dama non ci ha visto più.





Gemma Galgani, dopo aver ascoltato le parole del cavaliere Costabile il quale si aspettava che da parte della donna ci fosse più spontaneità, ha detto: “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Ma lui ha proseguito che la riteneva una persona molto elegante e alla quale aveva manifestato molto interesse. Poi si è reso conto dell’incompatibilità caratteriale e, rivolgendosi alla De Filippi, ha elencato le problematiche maggiori.

Costabile ha dunque aggiunto su Gemma Galgani: “C’erano due profili. Il primo era quello dell’attrazione fisica e quindi della conoscenza esteriore. Il secondo era quello caratteriale, quello caratteriale che stavamo sperimentando. Bene, l’esperimento è stato un fallimento totale”. Quindi, non ci sono più speranze di poter ricomporre questa frattura, diventata ormai insanabile.