A Uomini e Donne una sorpresa speciale per Andrea Nicole, la prima tronista che ha alle spalle un percorso di transizione da uomo a donna. Sta scegliendo tra Ciprian e Alessandro e quest’ultimo si è reso protagonista di una sorpresa molto emozionante per la ragazza. Ha fatto un gesto speciale: nell’ultima esterna il corteggiatore l’ha lasciata sola nello studio di Uomini e Donne ed ha fatto trasmettere un video messaggio registrato dalla mamma.

“Andrea è intelligente, bella, intraprendente, sempre stata tosta anche da piccolissima. Ho realizzato tutto quando mi ha dato la lettera, ci è voluto un po’. Il dolore era che potevano farle qualcosa, che non era in grado di difendersi. Ho sempre cercato di accontentarla per renderla felice, da quando è iniziato il suo percorso, in tutto. Per accontentarla facevo tutto. Ad oggi non è cambiato niente”.

Poi si è rivolta alla figlia augurandole di diventare madre: “Sono fiera e orgogliosa di avere una figlia come te, sono sicura che sarai un’ottima madre, spero che troverai la persona giusta con cui condividere questa strada. Ti sosterrò sempre, sia io che papi. L’importante è che sei felice, il resto non conta”. Dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole, al centro dello studio è stato chiamato Biagio Di Maro, il cavaliere che ha iniziato ad uscire con Bernarda dopo aver riprovato la frequentazione con Sara.





Tuttavia ha fatto una gaffe parlando del figlio gay: “È la prima volta che mi sento bene. Mio figlio ha fatto una dichiarazione sui giornali spiegando che ho accettato il suo essere gay. Ho fatto tanto per lui, ma la cosa brutta è che è lontano. Vive in Inghilterra perché nella nostra zona non può prendere un caffè con il compagno. Vorrei dire a tutti i papà che hanno questo problema che i figli sono figli, l’amore è bello in tutte le maniere”, ha affermato Biagio Di Maro che è stato bloccato da Maria De Filippi.

La parola “problema” non ha convinto la conduttrice secondo la quale definire un problema avere un figlio gay è un po’ troppo: “Io credo a tutto ciò che dici, ma definirlo un problema è un po’ troppo…So che non volevi dire quello, però non pensare che le persone non capiscano, anche dove vivi tu…”. Il cavaliere ha spiegato che suo figlio è stato spesso e volentieri preso in giro per via del suo orientamento. Maria De Filippi ha insistito cercando di far capire a Biagio Di Maro che l’ignoranza si trova ovunque e che probabilmente il figlio del cavaliere ha frequentato persone dalla mentalità chiusa: “L’ignoranza non è specifica di un luogo…Ci sono le persone ignoranti che piano piano vanno rese meno ignoranti…”.