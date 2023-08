Uomini e Donne, e c’è il colpo di scena: ritorno di fiamma per una coppia amatissima del dating show annunciato a sorpresa durante una diretta social. Usciti a maggio scorso dallo studio, sembravano molto presi l’uno dall’altra. Poi l’annuncio della rottura: a quanto pare tra loro sarebbero emerse delle incompatibilità caratteriali che a lungo andare avrebbero incrinato il rapporto. “I miei obiettivi erano di gran lunga distinti dai suoi – spiegava poco tempo fa la dama in un’intervista a Lollo Magazine – E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”.

Avevano anche deciso di andare a convivere. L’ex dama aveva lasciato la sua città per trasferirsi da lui ma vivere sotto lo stesso tetto aveva acuito alcuni problemi. I fan erano rimasti malissimo per la notizia dell’addio, ma ora, a qualche settimana dell’appello dell’ex cavaliere (“Spero cambi idea, la porta è aperta”, diceva nella diretta con Fralof), sono tornati a essere una coppia: Daniele e Paola Ruocco di nuovo insieme. Lo hanno annunciato in diretta a Fralof, presentandosi insieme come si può vedere dal video che trovate sotto.

UeD, colpo di scena: la coppia è tornata insieme

Daniele si è presentato in una nuova diretta di Fralof insieme a Paola, annunciando così il loro ritorno come coppia. “È successa una cosa bellissima, di fatto non so neanche io da che parte iniziare – ha esordito l’ex cavaliere – Non ho fatto nulla di che, ho solo seguito il mio cuore e poi l’amore ha fatto il suo corso sostanzialmente“. Poi parola a Paola Ruocco.

La ex dama di UeD ha spiegato che “qui c’è un grandissimo sentimento”, fin dall’inizio. Ma per farla breve le cose tra loro andavano talmente bene che non poteva crederci. “Stavo sempre sul chi va là. Questo mio atteggiamento, forse indirettamente, lui lo sentiva e ultimamente c’erano un po’ di attriti”. “Avevo paura che più andavamo avanti e più ci facevamo male perché l’amore è troppo forte”, ha aggiunto.

E c’è stato anche un gesto molto romantico di Daniele: “Una mattina, alle sei, sento dei messaggi al cellulare, vado a vedere e lui mi dice: “mi offriresti un caffè?” e io “certo”. Lui: “allora apri”, aveva viaggiato tutta la notte per riprendermi. In quel momento sono andati via tutti i pensieri e adesso è ancora meglio di prima. Forse questo è servito a rafforzare ancora di più”. “Io non la amo, di più“, ha concluso l’ex cavaliere.