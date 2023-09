Ancora importanti notizie provengono da Uomini e Donne, che tra una decina di giorni tornerà a fare compagnia al pubblico. Il nome del nuovo possibile tronista è davvero bomba, infatti sulla poltrona rossa dovrebbe sedersi il più bello d’Italia. E ovviamente ci sarebbe la fila di ragazze per provare a farlo diventare il proprio fidanzato, data la sua bellezza cristallina certificata da un riconoscimento tanto ambito nella nostra nazione.

A parlare è stato proprio lui nelle scorse ore e ha confermato l’intenzione di irrompere nuovamente nello scenario di Uomini e Donne. Il nome dell’ipotetico nuovo tronista è uscito fuori con forza e segue l’altra indiscrezione emersa nella stessa giornata del primo settembre. Infatti, in qualità di tronista donna, potrebbe essere scelta in futuro Francesca Sorrentino, protagonista nell’edizione 2023 di Temptation Island.

Leggi anche: “La rivediamo sul trono”. UeD, la notizia è uscita. E il pubblico di Maria De Filippi fa già i salti di gioia





Uomini e Donne, spunta il nome del nuovo tronista: “Il più bello d’Italia”

Il traguardo del più bello d’Italia potrebbe essere il modo giusto per rilanciarsi a dovere. Lui comunque non è certamente un volto nuovo di Uomini e Donne, infatti ora è uscito il suo nome come tronista, ma solamente pochi mesi fa è stato corteggiatore di una tronista del programma di Canale 5. Adesso però si è posto un grande obiettivo nella sua testa e ha la volontà assoluta di potercela fare. Vediamo di chi stiamo parlando.

Nel corso della sua intervista a Nuovo Tv, lui ha esclamato con grande determinazione: “Vorrei dimostrare che non sono un ragazzo finto e impostato, io non cerco visibilità visto che il lavoro ce l’ho già, ma il vero amore“. Parliamo di Andrea Foriglio, che nella passata edizione del dating show di Maria De Filippi ha partecipato in veste di corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, che aveva poi preferito Carlo Alberto Mancini.

Andrea Foriglio, che ha 29 anni, lavora come osteopata nonché come influencer. Il Mattino ha scritto di lui che è esperto di colonna vertebrale e ha una laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. E ora potrebbe ritornare a UeD come tronista.