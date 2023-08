Si prospetta davvero bollente la nuova stagione di Uomini e Donne. Anche perché le prime registrazioni hanno fatto registrare già scintille e due dei protagonisti sono stati Gianni Sperti ed Aurora Tropea. Quest’ultima si è lasciata scappare una frase tutt’altro che bella nei confronti dell’opinionista e le polemiche non mancheranno. Da segnalare anche il sorprendente ritorno in studio della dama Barbara De Santi e anche quello del cavaliere Silvio.

Ma sicuramente uno degli episodi più interessanti della seconda registrazione di Uomini e Donne è stato lo scontro tra Gianni Sperti ed Aurora Tropea, con Gemma Galgani coinvolta direttamente nella faccenda. Prima di raccontarvi questo, c’è anche da sottolineare l’assenza confermata di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Mentre Tina Cipollari e il cavaliere Elio hanno nuovamente avuto, come accaduto nei mesi scorsi, una lite furibonda.

Leggi anche: “È tornata davvero!”. Dopo anni la storica ex UeD di nuovo nello studio di Maria De Filippi





Uomini e Donne, furiosa lite tra Gianni Sperti ed Aurora Tropea

Inoltre, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che il tronista Brando non è stato mandato via dal programma e ha già fatto alcune esterne con delle corteggiatrici. Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono invece stati ospitati a Uomini e Donne, essendo ancora una coppia. Ma è quando Gianni Sperti ha iniziato ad attaccare Aurora Tropea che si è scatenato il putiferio, con la donna che non è riuscita proprio a contenersi.

Come riportato dal sito Blastingnews, Gemma ha litigato con Aurora perché quest’ultima avrebbe pubblicato un’Instagram story in passato per puntare il dito contro la dama piemontese. Ad intervenire sulla vicenda c’è stato Gianni Sperti, che ha difeso totalmente la Galgani provocando una clamorosa reazione della Tropea: “Sei uno scimmione“. Maria De Filippi è stata successivamente costretta a intervenire per calmare gli animi, che si erano surriscaldati.

La padrona di casa di UeD se l’è presa sia con Gemma che con Aurora, le quali secondo lei si sono rese protagoniste di uno scontro come se fossero delle ragazzine invece che due persone ormai decisamente mature.