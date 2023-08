Uomini e Donne, via. Le registrazioni, certo, perché per rivedere in tv vecchi e nuovi protagonisti del dating show bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Ma le anticipazioni sono già uscite e sì, è proprio il caso di dire che la trasmissione di Maria De Filippi è iniziata col botto. Intanto le polemiche per i nuovi tronisti. Sono spuntate fuori segnalazioni su Cristian e Brando che, a detta di molti sui social, sarebbero già impegnati sentimentalmente. Il primo però ha già smentito pubblicando un messaggio su Instagram per placare le voci.

E Brando? È stato cacciato come sostenevano alcuni? Per niente, stando a quanto trapela dalle anticipazioni: il tronista è ancora nel programma, dunque anche lui deve aver smentito i pettegolezzi sul suo conto con la redazione di UeD. Non solo, sempre dagli spoiler della registrazione avvenuta lunedì 28 agosto 2023, Brando ha già portato in esterna alcune corteggiatrici. Per quanto riguarda Manuela Carriero, la tronista ed ex Temptatation Island, per ora non è uscita alcuna indiscrezione.

UeD, sorpresa in studio: “È tornata”

Non solo nuovi tronisti. Anche un grande ritorno e una “mega lite” nello studio di Maria De Filippi in queste prime registrazioni di UeD. Il pubblico, che la conosce ormai da anni e anni, sarà felice di sapere che ritroverà Barbara De Santi nel parterre femminile. L’ultima volta che la dama storica si è vista da quelle parti era il 2020.

Ma Barbara De Santi era approdata a UeD nel lontano 2013 e regalato ai telespettatori di Canale 5 siparietti e scene memorabili, come gli innumerevoli scontri con Gemma Galgani. L’aveva detto, in un’intervista rilasciata al sito Tag24 di essere pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Ed evidentemente il suo appello è stato ascoltato dalla redazione.

Ci saranno presto colpi di scena con Barbara De Santi di nuovo in studio? Intanto una “mega lite”, come anticipa Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Tina Cipollari e il cavaliere Elio subito ai ferri corti dopo le forti discussioni dei mesi scorsi. A quanto pare l’opinionista è tornata carica in studio e si preannuncia una stagione piena di scontri.