A ‘Uomini e Donne’ assenza pesantissima di Gemma Galgani, che non è apparsa in studio nella puntata di venerdì 26 novembre. Ad annunciare la sua mancata presenza è stata subito la conduttrice Maria De Filippi. E poi si è compreso più nei dettagli cosa le fosse successo. E sono anche arrivate dichiarazioni inedite dell’opinionista Tina Cipollari, che per la prima volta ha confessato una notizia, rimasta all’oscuro per molti mesi. Ma grande attenzione soprattutto sulla dama originaria di Torino.

Nelle scorse ore Giorgio Manetti ha infatti raccontato alcuni dettagli dopo la prima volta che ha fatto l’amore con Gemma Galgani: “Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a lei”.

Durante l’appuntamento quotidiano, l’ultimo di questa settimana, Gemma Galgani è apparsa in collegamento e da remoto ha dunque fatto sapere di essere stata contagiata dal coronavirus. Ha comunque voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni: “Sto abbastanza bene, spero di tornare presto in studio”. E subito Tina Cipollari ha replicato: “Ti auguro di guarire presto, non penso che che ci vorrà poco perché io l’ho avuto due volte. La prima volta a novembre e poi durante il periodo di Pasqua”.





Dopo aver ascoltato il racconto di Tina, che ha detto di essere stata una grande scocciatura visto che è stata costretta a rimanere a casa a lungo, Gemma Galgani ha aggiunto: “Ah, lo abbiamo avuto anche nello stesso periodo, io mi auguro comunque di non avere una ricaduta”. L’opinionista aveva precisamente affermato: “So che cosa si prova e so che si tratta di una cosa lunga, anche se stai bene devi stare in casa fino a quando fai il tampone e risulti negativo. E io so tutto avendolo avuto ben due volte”.

Qualche giorno fa Tina Cipollari ha invece attaccato duramente Diego Tavani: “Hai parlato per quattro settimane benissimo. Poi quando lei ti dice si voglio uscire in questo momento già da lì sei caduto in un pallone è evidente. Lo stai usando come un pretesto. L’uomo innamorato eri tu, lei era sempre stata indecisa. Non lo vedi che ti stai arrampicando sugli specchi? Sei finto. Hai visto quello che hai fatto?”.