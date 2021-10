A Uomini e Donne è tempo di scelte e di grandi emozioni. Lo studio si è riempito di petali rossi per la scelta di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. L’ormai ex tronista non sapeva proprio cosa fare e alla fine ha ammesso di provare un interesse davvero molto forte verso la corteggiatrice. La scelta è stata anticipata da minuti interminabili in cui era palpabile la tensione e la paura. Matteo Fioravanti ha ammesso di non avere dubbi su Noemi, ma le esterne della sua collega Andrea Nicole l’hanno fatto riflettere. “Ti piace tanto? Matteo vuoi scegliere”, è stata la domanda diretta che la conduttrice Maria De Filippi ha dovuto fare.

Quindi è iniziato un lungo momento di riflessione, in cui tutti coloro che erano in studio hanno cercato di far riflettere il ragazzo. Gianni Sperti, Raffaella e Andrea Nicole l’hanno invogliato a iniziare un nuovo percorso con Noemi fuori da Uomini e Donne. “Ho la paura perché voglio vivermele le persone fuori dal programma. Non mi innamorerò dentro questo programma, io veramente là voglio vedere. Ho bisogno di un attimo per stare solo con me stesso. Non posso stare qua, non me lo merito. Mi spaventa che non ci siamo mai baciati”

Matteo Fioravanti ha detto tutto questo in lacrime. Anche Noemi non è riuscita a trattenerle. A quel punto il tronista ha confessato di tenere la foto della corteggiatrice a fianco al letto e non dentro il comodino. Questa frase ha segnato la scelta di Matteo, che si è lanciato un lungo abbraccio con Noemi. I due si sono così scambiati, sotto i petali rossi e la canzone di Giordana Angi Stringimi Più Forte, i primi baci. “Togliti dalle scatole, vai”, ha poi affermato Maria, con molta ironia.





Poi è stata la volta di Angela Paone e Antonio, che si frequentano ormai da un mese. La dama è felice di questo rapporto e il cavaliere dice di essere al settimo cielo per averla incontrata. “Lei è la donna che ho cercato sempre, che non avevo trovato e che pensavo di non trovare più”, ha ammesso Antonio. “Io sono innamorata, mi sono innamorata una sola volta e questa volta mi sono innamorata ancora di più. Non saprei dove iniziare a raccontare, c’è tutto tra noi. Mi manca quando non ci sto insieme, ogni secondo diventa un tempo indefinito”, ha spiegato Angela Paone.

La coppia del trono over ha quindi lasciato insieme lo studio per vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Maria De Filippi nota le lacrime incontenibili di Marcello Messina, e Gianni Sperti lo interroga certo che ci sia già una donna nella vita del cavaliere. A sorpresa, Armando Incarnato difende Marcello, mettendosi nei suoi panni perché spesso capita di commuoversi pensando all’amore non necessariamente ad una persona in particolare, mentre Ida Platano si alza per abbracciare il cavaliere.