Uomini e Donne, l’annuncio della coppia a sorpresa. Il pubblico italiano ha avuto modo di seguire la loro storia nel corso del Trono Over e adesso per loro è giunto il momento di compiere un passo importante. Lo avrebbero rivelato i diretti interessati andando ben oltre le aspettative del pubblico che sulla relazione ha sempre nutrito molte perplessità-

L’annuncio di Pamela Fersini e Alessandro Sposito. Il pubblico di UeD non avrebbe mai pensato di trovarli così tanto affiatati e desiderosi di portare a termine progetti di coppia decisamente importanti. Eppure, a sorpresa, la coppia del Trono Over sta andando incontro a un lieto fine, mettendo a tacere quanti non credevano che il loro potesse rivelarsi un vero amore.

L’annuncio di Pamela Fersini e Alessandro Sposito dopo la scelta a UeD: “Pronti a farlo subito!”

Le perplessità erano nutrite da alcuni fatti evidenti, come ad esempio la strana segnalazione su Alessandro, che pare non abbia fatto vacillare i sentimenti di Pamela che dal canto suo è stata sempre supportata e ben voluta dai telespettatori. Nel corso della lunga intervista di coppia sul Magazine del programma, Alessandro e Pamela sono apparsi desiderosi di dare a questo amore una direzione precisa, sfondando i pregiudizi di quanti stanno ancora pensando che tra di loro esista solo una forma di attrazione fisica che con i sentimenti appunto non ha nulla a che vedere.

“Ci siamo ribaltati, la doppia velocità c’era ancora ma stavolta ero io a correre”, sono state le parole di Alessandro che negli occhi di Pamela sembra aver davvero trovato lo sguardo della donna della sua vita. Così nel momento esatto della scelta è avvenuto un capovolgimento: ecco il regalo di Alessandro, ovvero un anello. Un simbolo, precisa la coppia, che non rimanda alle nozze ma a un pegno d’amore, con tutta l’intenzione e la volontà di farlo durare.

Poi nel corso dell’intervista, la coppia ha annunciato: “I figli sono il mio desiderio più grande. Ho cresciuto i miei nipoti e vorrei averne di miei. Vorrei trasferire a loro le mie esperienze di vita. Vorrei vederli nascere e diventare grandi. So che anche Pamela ha questo grande progetto, ci siamo trovati d’accordo. Io sono pronto a farlo subito…”, sono state le parole di Alessandro seguite dalla promessa di accorciare prima le distanze: “L’idea è vivere insieme”, confidano ai lettori.