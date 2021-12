Le anticipazioni di UeD parlano di scelta per Andrea Nicole. Ma di scelta a dir poco insolita che ha generato il caos in studio. Già nelle scorse ore circolava il rumor per cui la tronista avesse scelto Ciprian e non Alessandro. Nel dettaglio, svelano le indiscrezioni, nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi Andrea Nicole è entrata in studio insieme al suo corteggiatore e solo a quel punto i due hanno raccontato cosa è accaduto nelle ore precedenti.

Ciprian ha sorpreso Andrea Nicole presentandosi a casa sua. Ma ha sorpreso anche la redazione, che non era stata informata di questa visita. Non solo. Tronista e corteggiatore hanno anche trascorso la notte insieme, sempre tenendo il tutto nascosto allo staff di UeD. Da qui la decisione di Andrea Nicole di scegliere Ciprian.

Andrea Nicole scelta UeD: caos in studio

Questi retroscena della scelta di cui la redazione di UeD era all’oscuro hanno generato il caos in studio. Tanto Gianni Sperti quanto Tina Cipollari hanno attaccato la nuova coppia e accusato Andrea Nicole e Cipriani di essersi comportati male, perché disonesti e bugiardi. Gianni Sperti in particolare ha anche insinuato che i due abbiano preso tutti in giro.





E Maria De Filippi? Sempre secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che a richiedere l’intervento della padrona di casa sia stato lo stesso opinionista storico di UeD. Presa la parola, la conduttrice avrebbe affermato di essere rimasta delusa dal comportamento della tronista. Che avrebbe potuto evitare di mentire alla redazione e avrebbe potuto informarla nel momento in cui Ciprian si è presentato a casa sua.

Insomma, ovviamente per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare la messa in onda della puntata in questione, ma a quanto si mormora in rete il percorso di Andrea Nicole a UeD non sembra essersi concluso nel migliore dei modi anche se è uscita dal programma con uno dei suoi corteggiatori per iniziare una relazione insieme.