Nonostante siano passati diversi mesi dalla scelta a Uomini e Donne di Federico e Carola e ora i due si siano già lasciati, l’ex corteggiatrice Alice Barisciani non sembra aver dimenticato il fatto di non essere stata preferita all’altra ragazza. Infatti, ha rilasciato un’intervista velenosa che sembra prendere di mira proprio il giovane e la sua ex fidanzata. Inoltre, ha risposto per la prima volta alla domanda se abbia voglia di diventare tronista nel dating show di Maria De Filippi.

Quindi, gli ex Uomini e Donne Federico e Carola non sono più tornati insieme, anche se le indiscrezioni delle ultime settimane dicevano altro. Lui ha confermato che non ci sono possibilità per un ritorno, ma ora a fare discutere sono le dichiarazioni di Alice Barisciani. L’ex corteggiatrice è entrata a gamba tesa, anche se è rimasta nel generico, non nominando direttamente Nicotera e Carpanelli, che però sembrano essere stati messi nel mirino.

Uomini e Donne, Federico e Carola: parla Alice Barisciani

Prima di dirvi cosa ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Federico e Carola, Alice Barisciani nella sua conversazione con Libero Quotidiano ha pure toccato il tema Temptation Island e la coppia composta da Gabriela e Giuseppe: “L’unico errore che ha fatto è stato tornarci insieme, lo avrei fatto correre ancora un po’”. E sul suo possibile futuro a UeD: “Ho fame di nuove esperienze e ho voglia di mettermi in gioco. Io tronista? Sarebbe un buon riscatto, penso di meritarlo un amore vero”.

Ma Alice non ha alcuna intenzione ad esempio di partecipare al GF Vip 8: “So che c’è chi ci sta provando in modo sfegatato, quindi cedo la poltrona”. A Libero Quotidiano, parlando delle coppie nate a UeD, ha invece detto: “Le coppie sono scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma di business. La rottura tra Federico e Carola? Me lo aspettavo, però mi dispiace. Io non auguro mai il male a nessuno”, ha concluso.

Staremo a vedere comunque se Alice Barisciani sarà davvero scelta come prossima tronista da Maria, oppure se la padrona di casa propenderà per altre scelte. Lo scopriremo solamente nelle prossime settimane, quando ci saranno le ufficialità prima delle registrazioni delle puntate a fine agosto.