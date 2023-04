Sta venendo fuori una notizia impensabile su Uomini e Donne e Alice Barisciani, ovvero la non scelta del tronista Federico Nicotera. Da ormai qualche settimana lui ha iniziato la relazione sentimentale con l’ex corteggiatrice Carola Carpanelli. I due sono stati anche presenti in studio nella puntata mandata in onda il 4 aprile su Canale 5, relativa alla scelta di Lavinia Mauro. Ma ora nessuno si sarebbe mai atteso di leggere una cosa del genere sul conto della ragazza, rimasta delusa dal tronista.

Lo scorso mese di marzo l’ex protagonista di Uomini e Donne, Alice Barisciani, aveva parlato così del momento successivo alla decisione di Federico Nicotera: “Riparto da me stessa, non c’è risposta migliore. Sono uscita dal programma con una grandissima voglia di viaggiare e spero di riuscire a realizzare il mio sogno nel cassetto, che è quello di andare in Africa per fare un safari da sola. Voglio chiarirmi le idee su tutto e tornare in Italia ancora più carica di prima, pronta a raggiungere tutti gli obiettivi che ho. Voglio curarmi e andare avanti”.

Uomini e Donne, cosa emerge su Alice Barisciani dopo la scelta di Federico Nicotera

Dopo Uomini e Donne, Alice Barisciani aveva dunque rotto il silenzio parlando del post-scelta di Federico Nicotera, che ha preferito uscire con Carola. Ora, però, sono stati i telespettatori sui social network a notare comportamenti sospetti della giovane. E sono subito fioccate delle accuse pesanti nei suoi confronti. Da parte sua non c’è stata ancora una replica ufficiale, ma c’è da aspettarsela nelle prossime ore. Vediamo cosa è stato riferito da qualcuno, che non gradisce affatto Alice.

Una volta tornata su Instagram, Alice è tornata a postare le sue foto e in diverse circostanze si è fatta vedere insieme alle sue amiche. Si è concessa dei fine settimana da sogno e gli utenti hanno anche osservato che aveva dei look lussuosi. Infatti, i vestiti indossati dall’ex corteggiatrice di Federico Nicotera sono di marca. E c’è chi ha puntato subito il dito contro la giovane, rea di aver detto falsità stando a questi hater. Il sito Blastingnews ha riportato proprio una frase molto dura di un internauta.

Questo il messaggio contro Alice Barisciani: “Una persona che è senza lavoro da mesi può permettersi una vita così agiata? Direi che ha mentito per tutto il trono“. Non resta che attendere eventuali risposte dell’ex volto di UeD.