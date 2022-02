“Ho un problema con lei”. Ida, qui finisce male: il cavaliere già frena. Ma finisce massacrato da Tina

Nuova puntata di Uomini e Donne e ancora una volta Ida Platano è stata protagonista insieme al cavaliere che sta conoscendo, Alessandro Vicinanza. Sin dal primo appuntamento tra i due c’è stato un bel feeling. Tra i due ci sono già stati baci, abbracci e dimostrazioni che hanno convinto entrambi a portare avanti la conoscenza. Per Ida Platano sembra essere un momento felice dopo la delusione di Riccardo Guarnieri, incontrato proprio a Uomini e Donne e in cui aveva creduto fortemente.

Per un periodo la dama è stata lontana dal parterre di Uomini e Donne per poi ritornare e fare la conoscenza prima di Marcello Messina e poi di Diego Tavani. Anche con loro non c’è stato il lieto fine per vari motivi, ma Ida Platano crede nell’amore e si è rimessa nuovamente in gioco all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Negli ultimi giorni ha conosciuto Alessandro Vicinanza, salernitano, 39 anni, titolare di un’azienda che si occupa di addobbi floreali per eventi sempre

Tra loro sembra procedeure tutto per il vero giusto, tuttavia nella puntata del 23 febbraio c’è stata la prima incomprensione. Un elemento potrebbe rimescolare le carte: si tratta della distanza: “La distanza comincia ad essere un problema”, esordisce il cavaliere. “Per me la distanza non è mai stato un problema. Per lui sì. Io gli ho chiesto se, in futuro, potrebbe trasferirsi e lui ha risposto no”, risponde la dama che ricorda come in passato abbia fatto tanti chilometri per amore. Quindi prende la parola Tina Cipollari che esprime diverse perplessità nei confronti di Alessandro Vicinanza.





“Ma tu lo sapevi il fatto della distanza, oltretutto lei non ha problemi a muoversi e venire a Salerno…Questa è un’altra sciocchezza del giorno…Non è che Ida abita in Gran Bretagna…”. L’opinionista mette in guardia Ida Platano spiegando di credere che il cavaliere stia usando la distanza come scusa solo per chiudere: “Sento odore di scuse…Fidati…”. Poi è stata la volta di Maria De Filippi che ha fatto una richiesta al cavaliere.

La conduttrice gli ha domandato il motivo per cui non è ancora andato a trovare Ida Platano a Brescia. E il cavaliere ha risposto che purtroppo il lavoro non gli ha permesso di spostarsi da Salerno. Tuttavia la dama l’ha invece smentito, asserendo che a lei avrebbe detto altro: “Tu però mi hai detto che questi sono i periodi più tranquilli al lavoro…Però se sono tranquilli il tempo lo trovi…”. Insomma è venuto fuori il primo problema di coppia. Nei prossimi giorni si vedrà se questa circostanza è passeggera o costituirà un motivo di frizione per Ida Platano e Alessandro Vicinanza.