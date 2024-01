Uomini e Donne, la decisione di Roberta Di Padua. Il dating show di Maria De Filippi regala al pubblico grandi sorprese, non ultima quella che riguarda la dama più chiacchierata degli ultimi tempi. Le voci in merito al suo abbandono del programma sono state tante al punto da confondere il pubblico. Almeno fino ad oggi quando a parlare in merito alla questione è stata la diretta interessata.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne. Ci siamo, al di là di ogni indiscrezione la conferma è arrivata e per la dama non vi erano altre vie d’uscita. Roberta lascia UeD, programma che l’ha accompagnata nella ricerca del vero amore, un percorso che oggi per la dama sembra volgere al termine.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne. Il motivo dietro la sua decisione

Ma il motivo della decisione non poteva che spiegarlo direttamente lei. Quanto c’entra l’interesse di Vicinanza per Cristina? “Ho raggiunto una consapevolezza mia in generale e io oggi lascio il programma”, ha spiegato Roberta lasciando impietrito Alessandro: “Io non voglio che se ne vada ma a me questa cosa spaventa”.

“Io non voglio di fronte una persona che dà a un’altra e toglie a me”, ha aggiunto Roberta riferendosi all’atteggiamento che Vicinanza ha dimostrato in breve tempo per Cristina. Insomma, sembra proprio che la dama sia rimasta profondamente delusa e che la conoscenza tra Alessandro e Cristina possa aver influenzato la decisione presa.

Una decisione definitiva? Al momento il pubblico resta ancora in sospeso e incredulo. La possibilità che Roberta torni nel salotto televisivo esiste? Nessuna traccia di lei al momento, e c’è anche chi ha vociferato che la dama abbia altre intenzioni, ovvero quelle di accettare un’ipotetica proposta di sedere al trono.