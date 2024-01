“C’è la scelta”. Dopo la pausa, Uomini e Donne riparte col botto: con un addio al programma

Uomini e Donne è ancora in pausa ma tra pochissimo riprende la regolare programmazione e anche le registrazioni settimanali. Il giorno della messa in onda? A partire dall’8 gennaio, come anticipa anche il blogger Lorenzo Pugnaloni che regala al pubblico anche alcune indiscrezioni. Alcune già note, come quelle su Roberta Di Padua. Ha lasciato il parterre ma non è da escludere l’ipotesi che la dama possa prendere posto accanto a Ida Platano, dunque salire sul trono anche lei.

A maggior ragione se uno tra Brando e Cristian dovesse davvero scegliere nelle prossime registrazioni. E il più vicino all’addio al programma è Cristian. perché entrambe le sue corteggiatrici non sopportano più la situazione che si è venuta a creare in studio. Romano, 22 anni, ha iniziato l’avventura nel Trono Classico a settembre ma sin da subito ha individuato le sue preferite: Valeria (che si è autoeliminata poche settimane fa), Valentina e Virginia sono uscite in esterna con lui per mesi.

UeD, c’è la scelta per uno dei protagonisti

Sono rimaste solo Valentina e Virginia per Cristian e secondo Lorenzo Pugnaloni proprio quando il cast tornerà in studio lunedì 8 e martedì 9 sono i giorni in cui il tronista potrebbe fare la sua scelta. Prima della pausa natalizia Virginia si è autoeliminata e di fatto è rimasto con una sola corteggiatrice, Valentina.

“Potrebbe esserci la scelta di Cristian”, ha fatto sapere il blogger che ogni settimana riporta sui social le anticipazioni di tutto quello che accade agli Elios. Quindi ha ricordato ai fan cosa è successo nell’ultima registrazione di UeD prima delle vacanze di Natale, ovvero quando Maria De Filippi ha informato Cristian dell’assenza di Virginia.

Dopo essersi autoeliminata nella puntata precedente, infatti, la corteggiatrice di Roma non si è più fatta vedere in studio e questo ha costretto il tronista a riflettere. “Se la prossima volta non tornerà, so già cosa fare”: parole che fanno pensare, appunto, a una scelta imminente. Di fatto è rimasto con una sola pretendente e se Virginia non cambierà idea sarà costretto a prendere una decisione: lasciare il trono con Valentina oppure andare via da solo, e quindi senza una scelta?