E chi se lo sarebbe mai aspettato… forse tutti, forse ma uno dei naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto intendere di possedere una sessualità di ampie vedute e ha fatto coming out. Intervistato da Giada Di Miceli a Radio Radio nel programma Non Succederà Più, l’ex naufrago di Ilary Blasi ha confessato di essere bisessuale tendente all’omosessuale. Dopo la fine dell’Isola il naufrago ha dichiarato i suoi preferiti sull’Isola.

“Se fossi stato un telespettatore, avrei votato Ignazio. Avrei voluto vincesse lui. Ho sentito pure Andrea e gli altri, ma Moser è il mio preferito. Ha vinto Awed e chapeau. Per come si è presentato con me e si è comportato, Ignazio è quello che ho nel cuore. Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, ​​Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli e anche di Matteo Diamante”.

Poi intervistato da Giada Di Miceli a Radio Radio nel programma Non Succederà Più, Ubaldo Lanzo ha rivelato: “Se è vero che non lo faccio da 20 anni? Non pratico da 28 anni con le donne e da 47 con gli uomini. Con i maschi mai fatto, però mai dire mai. Questa è la verità sono serio. Allora se mi concedete un secondo vi dico una cosa”.





“Ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane di San Pietro e i pipistrelli – perché son parente di Draculia – non faccio nulla. Quando l’ho fatto è stato bello. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto asssuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay”.

“Vi devo confondere sennò non c’è gusto. Io sono da uomini e da donne sono rainbow. Non vi nego che un po’ di proposte indecenti le ho ricevute su Instagram, anche donne sposate. Se mi scrivono anche persone famose? E chissà poi ve lo dirò. Io con Tommaso Zorzi? Ma a bere un bicchiere di vino“. Ubaldo Lanzo ha vuotato il sacco e ha dimostrato che la sua mentalità aperta non è roba da poco.