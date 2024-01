“Le mani non si alzano contro nessuno. Non c’è niente da applaudire”. Ieri, durante la terza puntata di “C’è posta per te”, condotta da Maria de Filippi il 27 febbraio, si è scatenato uno scontro con polemiche. La serata è stata caratterizzata, come sempre, da emozioni e colpi di scena. Durante uno degli episodi raccontati, una persona invitata ad aprire una busta ha reagito in modo brusco nei confronti del pubblico. Solo Maria è riuscita a riportare la situazione sotto controllo.

Martina, che ha scritto a Maria De Filippi per cercare di riconciliarsi con suo padre Domenico, non più visto dal gennaio 2020 a causa di un litigio del 2019, ha condiviso la sua storia. Dopo la separazione dei genitori, Martina e sua sorella sono cresciute rispettivamente con le nonne materna e paterna, mentre il padre lavorava in Germania, tornando in Italia solo durante le festività. Nel 2019, un litigio con la nuova compagna del padre ha portato Martina a esprimere parole forti, determinando la fine dei loro incontri.

Nella trasmissione, Martina si è rivolta al padre in lacrime, chiedendo scusa e esprimendo il desiderio di ristabilire un legame familiare. Domenico ha risposto giustificando l’accaduto e la moglie Deborah ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando il dolore provato durante l’episodio.

Leggi anche: “È tardi per le lacrime”. C’è Posta per te, Francesco abbandonato a 11 anni non perdona la madre





C’è posta per te, caos in studio: Deborah contro il pubblico che applaude

Maria De Filippi ha cercato di mediare, evidenziando le responsabilità di Domenico nella formazione del carattere ribelle di Martina. La conduttrice ha insistito sul fatto che, come padre, Domenico avrebbe dovuto affrontare la situazione in modo diverso. La discussione è stata animata, con il pubblico che ha applaudito in modo controverso durante alcuni momenti.

Durante il confronto, Maria De Filippi ha anche menzionato l’episodio in cui Martina, durante il litigio, ha esclamato parole forti, dicendo: “Vi ammazzo”. Tuttavia, la conduttrice ha cercato di contestualizzare l’evento, spiegando che Martina non ha conosciuto un linguaggio diverso a causa della sua difficile infanzia.

Dopo una lunga indecisione, alla fine, Domenico decide di aprire la busta, Deborah quasi a voler giustificare il suo silenzio: “Lui ha molta difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti, ha paura di parlare, lui come carattere non riesce a dire basta”. Tra le lacrime, si abbracciano tutti e ringraziano Maria De Filippi, chiudendo la puntata con un momento di commozione e speranza per il futuro della famiglia.