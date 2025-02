Situazione molto tesa per Yulia Bruschi, infatti l’ex concorrente del Grande Fratello ha preannunciato sui social l’intenzione di chiamare gli avvocati e procedere per vie legali dopo le pesanti accuse a suo carico. Nelle scorse ore il suo nome è stato alla ribalta per via di una segnalazione, che coinvolgerebbe anche Giglio, dato che lei era stata vista con un’altra persona.

Yulia si è arrabbiata molto dopo la pubblicazione di immagini particolari e l’ex protagonista del Grande Fratello ha quindi voluto scrivere un post su Instagram, nel quale ha fatto sapere di essere pronta ad agire per vie giudiziarie affinché la sua reputazione e la sua immagine siano preservate.

Yulia furiosa, l’ex concorrente vuole procedere per vie legali dopo le accuse

Infatti, Yulia è stata in qualche modo accusata di un presunto tradimento ai danni di Giglio, visto che a Capodanno era stata avvistata con un ragazzo: “Tra i due ci sono stati diversi avvicinamenti (tra cui baci), e alla serata erano presenti anche Federica e Stefano”, aveva detto Alessandro Rosica. Il giovane è un ex tentatore di Temptation Island. Ma lei ha prontamente reagito con rabbia per difendersi.

L’ex gieffina ha scritto sui social che “mi stupisce come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio! La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato! Che a Capodanno ero con Federica e Stefano lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un’altra tipologia di messaggio mi sembra veramente assurdo”.

E infine Yulia ha detto che “non voglio prolungarmi per un qualcosa che per me non ha importanza. Che a questo punto sono costretta ad agire per vie legali“.