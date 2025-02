Il 7 febbraio, il mondo del gossip è stato scosso da alcune rivelazioni fatte da Alessandro Rosica attraverso le sue storie su Instagram. L’esperto ha condiviso una segnalazione ricevuta da una fonte anonima, secondo la quale Yulia Bruschi sarebbe stata avvistata in discoteca la notte di Capodanno, in compagnia di Federica Petagna, Stefano Tediosi e un volto noto di Temptation Island.

Secondo quanto riportato, l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha lasciato la casa per motivi personali, avrebbe trascorso la serata con un tentatore e tra i due ci sarebbero stati baci e atteggiamenti affettuosi, tutto all’insaputa di Giglio, ancora nella casa del reality.

Grande Fratello, Yulia fotografata con un tentatore

Il gossip ha preso piede grazie a una storia Instagram pubblicata da Rosica, nella quale si legge: “Yulia Bruschi è stata avvistata in un locale la notte di Capodanno, era avvinghiata ad un ragazzo che non era di certo Giglio”, “Tra i due ci sono stati diversi avvicinamenti (tra cui baci), e alla serata erano presenti anche Federica e Stefano”.

A sostegno di questa affermazione, l’esperto ha diffuso un video che mostra Yulia abbracciata a un giovane, di cui però non si vede chiaramente il volto. Dopo alcune indagini, Rosica ha svelato l’identità del misterioso ragazzo: “Lui ha fatto il tentatore e a Yulia l’hanno presentato Stefano e Federica“. La notizia ha immediatamente sollevato dubbi sulla fedeltà della modella e sul suo rapporto con Giglio, ancora ignaro di tutto all’interno della Casa.

La rivelazione ha scatenato una pioggia di commenti su X, con molti utenti increduli di fronte a questa nuova dinamica amorosa. Rosica ha continuato ad alimentare il gossip con nuove affermazioni: “Milano è piccola, e questa cosa di Yulia non mi stupisce affatto”. Dopo aver condiviso il video incriminato, ha aggiunto: “Lui non mi sembra Giglio, e alla fine lei ci è andata pure in vacanza”. L’esperto ha poi lanciato una stoccata all’indirizzo di Alfonso Signorini, accusandolo di ignorare volutamente la vicenda: “Salvati Giglio, lei può fregare solo Alfonso Signorini che fa finta di non vedere”.

Questo scandalo potrebbe diventare un tema caldo nella prossima puntata del Grande Fratello, portando la questione all’attenzione di Giglio e del resto dei concorrenti. Intanto, i fan del reality si dividono tra incredulità e ironia, come dimostrano i primi commenti apparsi sui social: “Vabbè ma è Beautiful“, “Non si può dire che lei non abbia un prototipo”, “Ma potrai tradire Giglio con il suo sosia?”, “Ma che sta succedendo”. Resta da vedere se Yulia deciderà di intervenire per chiarire la sua posizione o se il mistero sul suo Capodanno resterà un enigma destinato ad infiammare ancora il gossip.