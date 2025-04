A due settimane dal suo esordio su Canale 5, The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, sembra già attraversare un momento di forte incertezza. Il programma, che nelle intenzioni avrebbe dovuto portare una ventata d’aria fresca nel palinsesto primaverile dell’ammiraglia Mediaset, non ha infatti raggiunto i risultati sperati. Dopo un debutto accolto con tiepido interesse, la seconda puntata ha registrato un calo netto negli ascolti, aprendo la strada alle prime voci di una possibile chiusura anticipata.

A rafforzare queste ipotesi, la presunta decisione di accorciare il programma e fissarne la finale già per lunedì 5 maggio, una data che circola insistentemente in rete, sebbene non ancora confermata ufficialmente. L’ultimo colpo di scena è arrivato proprio ieri sera, quando la terza puntata del reality avrebbe dovuto andare in onda.

Leggi anche: “Ma siamo seri? Fatela uscire”. The Couple, Manila in lacrime e il pubblico contro





The Couple, diretta interrotta dopo la morte di papa Francesco

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, i vertici di Mediaset hanno deciso di sospendere momentaneamente la trasmissione, interrompendone anche la diretta su Mediaset Extra. Una scelta comprensibile sul piano del rispetto istituzionale, ma che ha lasciato in sospeso sia il pubblico che segue il programma sia gli osservatori del settore, già in allerta di fronte alle performance poco brillanti dello show.

Ad oggi, più di ventiquattro ore dopo lo stop, tutto tace. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da Canale 5, e non è ancora chiaro quale sarà il destino di The Couple. I concorrenti, che presumibilmente sono stati messi al corrente della situazione, si trovano a vivere questa fase di incertezza senza poter comunicare con l’esterno, in un contesto già delicato. Il pubblico invece si interroga sul senso di una trasmissione che rischia di essere già compromessa, sia nella tenuta narrativa che nella credibilità televisiva.

L’ipotesi più plausibile è che il programma possa tornare in onda lunedì 28 aprile, ma anche questa data resta al momento ufficiosa. Mediaset non ha ancora sciolto le riserve e continua a mantenere il silenzio, alimentando così dubbi e speculazioni. Nel frattempo, le voci su una chiusura anticipata si moltiplicano, soprattutto sui social, dove il dibattito tra fan e critici si fa sempre più acceso. Molti utenti accusano l’emittente di una gestione incerta e poco trasparente, mentre altri difendono Ilary Blasi e sottolineano come lo show non abbia avuto il tempo necessario per ingranare.