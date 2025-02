Dopo la conclusione dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha avuto un duro scontro con Zeudi Di Palma. Durante la diretta, la modella brasiliana ha assistito all’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia metteva in dubbio la sincerità della sua relazione con Javier Martinez, insinuando che la coppia stesse insieme per “strategia e se*so”.

Questo ha provocato la reazione furiosa di Helena, che ha accusato Zeudi di essere una “falsona” interessata solo a raccogliere consensi dal fandom Zelena. Il momento di tensione si è acuito quando Zeudi ha offerto un piatto di lasagne alla Prestes, gesto che ha ulteriormente irritato la modella brasiliana, al punto da minacciare di abbandonare il reality.

GF, Shaila smonta Helena

Shaila Gatta, storica rivale di Helena Prestes e sostenitrice di Zeudi Di Palma, ha assistito all’intera scena senza nascondere il proprio pensiero. “Lei ora sta di nuovo carica, è fomentata dallo studio che la acclamava”, ha dichiarato l’ex velina, mostrando il suo scetticismo anche riguardo alla sorpresa che Helena ha ricevuto durante la puntata. “Le hanno dedicato spazio con la sorella per far vedere le sue fragilità, così viene amata un po’ di più”, ha aggiunto.

Shaila non si è fermata qui, criticando apertamente l’atteggiamento della Prestes: “Che falsa comunque. Ha questa finzione di dire che vuole buoni rapporti, ma quando può non aspetta un secondo ad attaccare. Dice che uso le persone, ma che vuoi? Fatti i cavoli tuoi, fatti una vita. Mamma mia è arrabbiata col mondo, ma come si fa? Rilassati”.

“Stasera lei sta fomentata perché ha sentito lo Studio che l’acclamava le hanno dedicato il spazio della sorella, per fare vedere le sue fragilità così viene amata un po’ di più..di nuovo,sta carica”



SHAILA COSÌ LUCIDA 👏🏼🫶🏼#shailenzo #zelena #zeudiners pic.twitter.com/ILun2Fb6fq — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) February 21, 2025

Il diverbio tra le concorrenti ha acceso ulteriormente gli animi all’interno della Casa e sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi sostiene Helena e chi invece appoggia Zeudi e Shaila. Il reality si infiamma sempre di più e resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o se la situazione troverà una risoluzione nei prossimi giorni.