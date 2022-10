Ballando con le stelle, la prima puntata dello show chiude con buoni ascolti ma non sufficienti a battere Tu si que vales che vince la gara del sabato. Numeri comunque positivi quelli registrati dal programma di Milly Carlucci. Stamani, intanto, sono arrivate le scuse di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.



Per chi non avesse seguito erano volate parole grosse. In diretta su Rai 1, la famosa Aquila di Ligonchio, ha usato un termine non proprio delicatissimo per commentare un brutto voto (zero), dato dalla giudice. Aveva appena finito di ballare col suo Samuel Peron, la Zanicchi e poco qualche istante si è vista rifilare proprio uno zero (per molti considerato senza senso).

Tu si que vales vince la gara degli ascolti del sabato: battuto Ballando



C’è da dire che la Lucarelli non è nuova a questo tipo di giudizi molto duri e per certi versi molto egocentrici. Ma mai prima ad ora, qualcuno si era permesso di dire qualcosa di così pesante. Naturalmente il video è diventato virale sui social e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. Tornando agli ascolti, Davide Maggio ha fatto il punto sul suo sito.



Nella serata di ieri, sabato 8 ottobre 2022, su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha conquistato 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share (Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.09, sigla il 20.7% con 3.686.000 spettatori; qui i dati del debutto della passata edizione). Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.23 alle 24.58, ha raccolto davanti al video 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share.



Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 775.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Bigfoot Junior hanno intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 1492 ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Unknown – Senza Identità totalizza un a.m. di 669.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 In Onda, in onda dalle 21.17 alle 22.28, ha registrato 467.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Star Trek Beyond ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.4%.

