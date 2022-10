Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli contro Enrico Montesano: la giornalista pizzica l’attore sui vaccini nella prima puntata del programma ed è subito polemica. Sui social infatti c’è chi ha definito l’uscita della Lucarelli poco rispettosa delle idee di Montesano. “Un vero artista, si è un po’ perso ma ha comunque riempito la pista, grande Enrico… La Lucarelli non ha perso l’ennesima occasione di tacere…”. E ancora: “La Lucarelli è un giudice. Quella non è una giuria di tecnici. Comunque il giudizio sulla persona non ha condizionatori giudizio sul ballo!”.



Ancora più duro un altro utente: “Come tutti gli anni la Lucarelli non capisce na cippa è si attacca a cose che non c’entrano niente con ballando”. Ma c’è anche chi accusa Montesano: “Non dimentichiamo Montesano che sostenuto i novax e criticato chi si vaccinava pessima figura e piccolo uomo senza rispettare i nostri morti”. Da parte sua Selvaggia Lucarelli non ha fatto niente di diverso che sottolineare alcuni aspetti legati alle recenti uscite dell’attore.

“Il mio vero conflitto d’interessi questa sera è con Montesano in realtà”, esordisce. “Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?”.



L’attore, durante gli ultimi due anni di pandemia infatti, si è schierato pubblicamente con posizioni no vax. Aveva promosso un movimento di disubbidienza civile nei confronti dei cittadini, spingendoli a rifiutare di pagare il canone Rai. “Scorporare la quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi”, proponeva.



Tornando alla gara, alla fine Montesano ha chiuso al quarto posto. Sul podio della classifica finale, grazie ai giurati e al tesoretto, sono dunque finiti Iva Zanicchi-Samuel Peron, Gabriel Garko-Giada Lini, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen. Un risultato che ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli: “È arrivata prima chi non ha ballato?”.

