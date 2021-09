“Era lui!”. A Tu si que vales lo hanno notato tutti, sul palco c’era anche uno dei più amati di Amici

Sabato 25 settembre è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il talent in onda su Canale 5 con la conduzione Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Non sono mancati i momenti esilaranti con la giudice popolare Sabrina Ferilli e l’ospite della puntata, il cantante J-Ax, che ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo intitolato Sono un fan. Tantissime le esibizioni della serata, con i numeri di magia, ballerini, illusionisti, e il grande messaggio di Maria Teresa D’Abdon.

A Tu si que vales l’ex ballerino di Amici 20

La donna è salita sul palco di Tu si que vales per raccontare la storia di sua figlia Monica, uccisa nel 2003 dal suo compagno e data alle fiamme per inscenare un suicidio. La ragazza aveva 24 anni e aspettava un bambino. Sono stati tanti i talenti che si sono esibiti davanti ai giudici e al pubblico italiano e anche per sabato prossimo si prevede un grande successo per il talent di Maria De Filippi.





Dalle ultime registrazioni, tra i nuovi concorrenti che si sono presentati da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, c’è anche Samuele Barbetta, ex ballerino di Amici 20, quella vinta da Giulia Stabile, ballerina che in questa edizione lavora proprio nel cast di Tu si que vales.

Il ballerino, che nella scuola di Amici 20 faceva parte del team di Veronica Peparini, si è esibito sul palco insieme alla sua scuola di danza e alla fidanzata Claudia. Chi ha partecipato alle registrazioni ha confermato che l’esibizione della scuola di Samuele è stata molto apprezzata dai giudici.