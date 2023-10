Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che coppia a Tu sì que vales. Affiatate amiche ma anche giurate nel corso dell’attuale edizione del programma di successo che tiene incollati allo schermo tantissimi italiani. Per il pubblico il loro nome è una vera e propria garanzia e non sbaglia: non solo professionalità in loro, ma anche eleganza e bellezza. Ed è così che nel corso dell’ultima messa in onda del programma, le due colleghe di giuria hanno ben pensato di sfoggiare completi dalle tonalità del rosa. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’outfit da grido.

Extra lusso per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli davanti alle telecamere di Tu sì que vales. Cosa aggiungere di più se non che insieme sono una coppia televisiva esplosiva? Non solo colleghe di giuria ma anche e soprattutto grandi amiche di sempre: Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sembra si siano messe d’accordo anche sull’ultimo strepitoso outfit sfoggiato in puntata.

Sempre eleganti senza badare troppo alle spese. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno optato per abiti dalle tonalità del rosa per incantare i presenti. Ovviamente con le dovute distinzioni di stile. Infatti Maria De Filippi ha indossato un completo giacca e pantaloni caratterizzato da fantasie floreali. Per il blazer monopetto la spesa si aggira intorno ai 1.450 euro e abbinato tutto ai pantaloni, il totale raggiunge i 2 mila euro.

Per quanto riguarda Sabrina Ferilli invece, la scelta è caduta su un abito di seta incrociato firmato Tom Ford. Anche qui, l’attrice non ha certo badato alle spese. Anche per lei l’abbigliamento scelto si aggira intorno ai 2 mila euro. Ovviamente accessori esclusi: il totale potrebbe dunque subire una vorticosa ascesa. Ma si sa bene che davanti a certe passioni in fatto di moda è sempre difficile tenere le mani in tasca.

E per restare con i riflettori accesi sulle due amiche, nel corso della puntata è accaduto veramente di tutto soprattutto quando a esibirsi è stata la domatrice di draghi. Resteranno impresse a tutti i presenti le espressioni di Maria e Sabrina quando i tre draghi, incantati dalla strega sui trampilini, si sono avvicinati alle due: lo sguardo di stupore e di terrore di Sabrina Ferilli ha fatto sorridere tutti. E non dimentichiamo anche le considerazioni a caldo dell’attrice: “Aiuto se questi mi cascano addosso che cosa può succedere stasera”.