Tu sì que vales, Gerry Scotti torna a commuoversi davanti al pubblico. Il giurato del programma sembra essere incline a lasciare fluire liberamente le proprie emozioni. Già in occasione dell’ospistata nel salotto televisivo di Federica Panicucci, Gerry Scotti ha raccontato alcuni aneddoti di vita e non ha potuto trattenere le lacrime. E adesso, a distanza di qualche ora dalle sue parole davanti alle telecamere di Mattino Cinque, riaccade anche al banco della giuria.

Gerry Scotti si commuove davanti alle telecamere di Tu sì que vales. Un programma denso di emozioni e un puro susseguirsi di performance che lasciano spesso la giuria senza parole. In occasione dell’ultima puntata di Tu sì que vales c’era da aspettarselo. Ma ecco cosa è successo. I giurati si sono trovati davanti all’esibizione di Pietro Failla. Il concorrente si è dunque presentato raccontando qualcosa di sè.

Gerry Scotti si commuove davanti alle telecamere di Tu sì que vales: “Non posso dire perché”

Pietro ha raccontato di avere famiglia, di essere sposato e di essere padre di due figli. Ma non solo. Il concorrente ha ache aggiunto: “Faccio il cameriere ballerino, servo ai tavoli ballando“. Poi ha avuto il via la sua esibizione, sulle note di Italodisco dei The Kolors. E sembra che la performance abbia colpito il cuore di Gerry Scotti che lo ha dunque arruolato nella “Scuderia Gerry”.

“Anche il diamante più bello e più prezioso, quando è stato tirato fuori dalla terra, era grezzo. Ci sono alcuni talenti che saltano all’occhio e altri che bisogna capire. Io so che questa gente ha capito”, sono state le parole di Gerry Scotti. Poi l’abbraccio tra i due e a quel punto Maria De Filippi ha fatto notare a tutti che il giurato era visibilmente commosso.

“Gerry in questo caso è manager e anche il manager ha un cuore!“, ha esordito ancora Maria davanti alla tenerissima scena. Sabrina Ferilli però è intervenuta domandando: “Gerry, ma perché te sei commosso così? Devo capire perché, è successo qualcosa!” E la risposta di Gerry non ha tardato ad arrivare: “Non lo posso raccontare“.