Seconda puntata di Tu sì que vales e fioccano le critiche per Luciana Littizzetto. La scorsa settimana a finire sotto la lente di ingrandimento del pubblico di casa era stato il trio dei conduttori: Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Trio che non convinto fino in fondo. “Giulia inguardabile!!!Non sa presentare e per me non sa neanche ballare!!Insopportabile lei e la sua risata. Non si capisce nulla quando parla. Mai piaciuta e mai mi piacerà. Manca Belen …meravigliosa e talentuosa. Manca Teo”. Ma c ‘è anche chi li difendeva.

“Sapete solo criticare non vi sa bene mai niente la perfezione non esiste nessuno è perfetto Maria ci mette sempre la faccia a quello che fa quello che sceglie lo sa benissimo che mettendo una ragazzina sa cosa rischia e alle figure che va incontro ma lì non se ne frega un tubo lei ci mette sempre la faccia. È troppo facile giudicare sulle poltrone di casa ma la vita Ricordatevi è fatta anche di rischio”.





Tu si que vales, critiche a Luciana Littizetto dopo le prime puntate

Ieri i conduttori sono andati molto meglio. Sembrano aver preso confidenza. Per il resto nella puntata di ieri molta carena al fuoco. Tanti applausi per il musicista Tonino. A restare particolarmente colpita è Maria De Filippi, che indirizza a Tonino parole di stima: “Complimenti per i 50 anni di matrimonio, quelli sono un vero talento. Complimenti per tua moglie e per la tua famiglia”, dice la padrona di casa.

“Ti ho visto davvero isolato rispetto a tutto il resto mentre suonavi, eravate solo tu e la batteria e si vedeva, bravo”. Il concorrente prende anche i complimenti tecnici di Rudy Zerbi, al quale alla fine, come ogni buon batterista che si rispetti, regala una delle sue bacchette. Critiche invece per Luciana Littizzetto: “Inguardabile”, “Mandatela via”, alcuni dei commenti piovuti.

“La Littizzetto, invece, almeno valutando le prime due puntate della nuova stagione di TSQV, sta faticando non poco a inserirsi nei ritmi della trasmissione. Per lunghi tratti sembra un pesce fuor d’acqua, quasi un corpo estraneo rispetto al resto del cast”. Chissà cosa ne penserà Maria De Filippi.