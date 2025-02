Al Grande Fratello si parla tantissimo di Helena e Javier ultimamente. Da quando si sono esposti e scambiati il primo bacio, anche se non mancano i detrattori dentro e fuori la casa, sono loro la coppia più chiacchierata del momento. Li seguono a ruota Lorenzo e Shaila, che nonostante gli alti e i bassi sembrano andare d’amore e d’accordo. E Tommaso e Mavi?

Ecco, in queste ultime ore anche loro stanno facendo parlare il pubblico. Lui si è molto risentito con la ‘fidanzata’, ma vediamo perché. Infastidito dal comportamento scontroso di Mariavittoria, Tommaso ha chiesto di avere un confronto: “Stamattina mi hai detto una cattiveria a caso”. “Hai il vizio di alzare la voce. Non è il modo giusto, ci sono modi e modi di dire le cose”, la replica di lei.

Leggi anche: “Li ho visti e ho sentito tutto”. Grande Fratello, Maria Teresa scopre Lorenzo e Shaila: “Cosa stanno per fare”





GF, Tommaso e Mavi ai ferri corti

A quel punto, Tommaso ha spiegato le ragioni della sua freddezza: “È il modo in cui dici che le cose che mi fa male. Non accetto che tu rimproveri il mio tono di voce quando fai lo stesso”. In un primo momento, Mariavittoria ha abbandonato la conversazione, ma, vedendolo solo in cucina, l’ha raggiunto e cercato di abbracciarlo.

Ma ha trovato un muro: “Scusami, ma non va bene. Mariavittoria, sei cattiva, fai del male con le parole. Tu prima attacchi, poi torni come se niente fosse. Non mi sta bene”. E sebbene Mavi gli abbia chiesto di abbassare la voce, lui ha continuato: “Lo so che non vuoi farti sentire, ma se sbagli devo dirtelo”. E a quel punto anche lei ha alzato la voce”.

anche mio figlio sta delirando aiuto forse adesso è davvero il caso di liberare i pazienti di quella casa #tommavi pic.twitter.com/fHrTTaUt6n — G🎀 (@moodesaurita) February 5, 2025

“Sono stanca di sentirmi dire che sbaglio. Stiamo litigando per niente”. E poi: “Quando ti calmi ne parliamo, perché di prima non voglio discutere”. I fan, come sempre, si sono divisi. C’è chi comprende Tommaso e chi invece lo ritiene “pesante a volte”. E poi chi ritiene potrebbe essersi stancato del comportamento di Mavi: “Forse lui sta capendo che il carattere di Mariavittoria non è affine al suo”.