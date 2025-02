Al Grande Fratello Maria Teresa Ruta ha deciso di rompere il suo silenzio sulla coppia composta da Shaila e Lorenzo. La concorrente ha voluto dire la sua su questo rapporto e la sua stoccata farà sicuramente innescare discussioni nella casa, se le sue dichiarazioni saranno fatte ascoltare ai due fidanzati nel corso della prossima puntata in diretta.

Infatti, Maria Teresa Ruta non ha fatto tanti giri di parole e, dialogando con Stefania, Amanda e Chiara, ha raccontato cosa pensa di Shaila e Lorenzo. Innanzitutto alla sorella di Loredana Lecciso le ha chiesto: “Tu che hai avuto modo di conoscerli dall’inizio, cosa pensi di loro?”. E la replica di Amanda è stata questa: “Sono d’accordo col pensiero di Iago, li vedo ossessionati dal gioco, soprattutto lui”.

Grande Fratello, l’attacco di Maria Teresa Ruta su Shaila e Lorenzo

A quel punto Maria Teresa Ruta ha voluto esprimere la sua opinione sui concorrenti del Grande Fratello, svelando pure un retroscena. Infatti, ha beccato Shaila e Lorenzo mentre stavano attuando una strategia particolare. Pensavano di non essere visti, ma la conduttrice tv è riuscita a capire tutto.

La gieffina ha dunque affermato, come riportato dal sito Blastingnews: “Li ho visti mentre parlavano della strategia da applicare. Secondo me, lei va molto più di cuore e di pancia anche nelle nomination. Mentre lui pensando di fare il gioco che ha in testa, crede di raggiungere il suo obiettivo. Lorenzo trascina Shaila nelle sue dinamiche“.

Stefania ha comunque provato a raffreddare la temperatura: “Io ultimamente li vedo più tranquilli, anche se trovo che siano molto teatrali”. Capiremo nei prossimi giorni come reagiranno eventualmente gli Shailenzo a queste parole.