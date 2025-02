“Se la sono squagliata”. Stefania Orlando fa impazzire il pubblico del Grande Fratello con una delle sue sentenze. La concorrente ha avuto poco fa un confronto con due coinquiline della casa: Chiara Cainelli e Shaila Gatta. L’esito del confronto è stato epico, scatenando una pioggia di comenti sui social. Manco a dirlo si parlava del forte avvicinamento tra Javier Martinez e Helena Prestes, una situazione che ha ormai completamente escluso dai giochi Zeudi Di Palma. Il triangolo tiene banco da giorni.

All’interno della casa si sono formate due fazioni: da un lato, chi crede che tra il pallavolista argentino e Helena sia vero amore, dall’altro, chi sospetta che sia solo una strategia per ottenere consensi. A esprimere dubbi sulla nuova coppia, e in particolare su Javi, era stata proprio Shaila Gatta: “Per darsi un bacio hanno dovuto chiamare Signorini e dedicare un’intera puntata a spiegargli come si fa. Fino a due giorni fa diceva che Helena era solo un’amica, ieri sera si è sentito alle strette e ha detto ‘no, c’è qualcosa di più’ e poi è arrivato il bacio. A 30 anni, tutto questo casino per un bacio? Sono cinque mesi che dice che non è il suo tipo. Io di lui non mi fido“.

Alle stesse conclusioni era arrivata anche Chiara Cainelli. La concorrente trentina, in particolare, sospetta che a spingere Javier verso Helena sia stato l’aereo inviato dalla famiglia del pallavolista argentino qualche giorno fa con un messaggio chiaro: “O Brasile o nada”, come a dire che non aveva altra scelta.

Stefania, invece, è sempre stata convinta che tra Helena e Javier ci sia un legame autentico. Lo ha ribadito poco fa anche a Shaila e Chiara, che in questo momento sono molto vicine a Zeudi. Prima ha detto loro: “Se provi qualcosa per lei (Helena) e le vuoi bene, non ti avvicini a un uomo (Javier) al quale sai che lei tiene particolarmente”. Poi Stefania ha affondato il colpo: “Io me ne sono accorta già da mesi: Javier, con il suo comportamento, è legato a qualcosa che ancora non ha capito. Se con una persona non vuoi stare, non ci stai neanche così appiccicato. C’è qualcosa… Lui spesso va da Helena, anche prima, fin da quando sono entrata. Spessissimo è Javier che cerca Helena“.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo alle parole di Stefania. Un fan del GF ha commentato ironicamente su X così: “Stefania smonta le teorie di Shaila e Chiara come fossero pezzi di Lego, e loro se la svignano più veloci di un gatto spaventato”. Altri hanno riso vedendo Shaila e Chiara allontanarsi in fretta: “Ahahahah, che ridicole… Quando qualcuno non la pensa come loro, scappano!”. Infine, c’è chi ha sottolineato come Stefania abbia semplicemente detto quello che era evidente da tempo: “Stefania sta dicendo quello che succede da mesi: Javier e Helena sono sempre stati appiccicati, e spesso era lui a cercarla. Fa ridere che in casa nessuno se ne sia accorto!”