“Imbarazzanti”. Scoppia una bufera su Eva Grimaldi a causa di un gesto dell’attrice alle spalle di Zeudi di Palma. Eva è uno dei nove concorrenti del Grande Fratello finiti in nomination questa settimana. Nella puntata di giovedì prossimo si saprà se dovrà abbandonare definitivamente la casa. Ma, in questo caso, a differenza dell’eliminazione precedente, per lei non ci saranno biglietti di ritorno. Eva è stata nominata un po’ a sorpresa da Iago Garcia, una nomination che nessuno si aspettava. Il video con la sua reazione, dopo che l’attore spagnolo ha fatto il suo nome, è ormai virale, e il volto di Eva è diventato un meme.

Nel frattempo, Eva è stata pizzicata poco fa in giardino durante una conversazione con Mattia Fumagalli. I due parlavano a bassa voce, cercando di non farsi sentire da orecchie indiscrete. In questi giorni, nella casa non si parla d’altro che del triangolo amoroso che coinvolge Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Pretes. L’attore argentino sembra aver scelto alla fine Helena. La casa si è divisa: c’è chi festeggia per questa nuova possibile coppia e chi invece solidarizza con l’ex Miss Italia. Anche Eva sembra aver preso una posizione a proposito.

Sul web impazza un video in cui Eva e Mattia sparlano alle spalle di Zeudi. All’improvviso, però, appare proprio la giovane napoletana. Vedendola arrivare, Eva ha fatto un gesto che ha infuriato i fan di Zeudi. “Stavano parlando di Zeudi (Eva ne stava parlando male) e quando è arrivata in giardino e si è avvicinata a loro, ha fatto segno al tipo di chiudere il discorso”, spiega un utente su X a commento delle immagini. In effetti, Eva porta il dito alla mano. A quel punto, Mattia cambia completamente argomento e chiede ad Eva: “Ma cosa hai mangiato ieri sera?”. Dopodiché si mettono a ridere.

“Boh, ma sono imbarazzanti comunque”, scrive un fan sui social. “Eva ha veramente stancato. Ma questa volta esce”, si augura un altro. “Guarda”, incalza un altro in difesa di Di Palma, “io trovo fuori da ogni logica tutto questo accanimento, anche perché non è l’unica ad aver avuto comportamenti discutibili. Javi ha fatto molto peggio e vabbè, Helena manco la commento più.”

ma Eva che fa il gesto a Mattia di stare zitto appena arriva Zeudi?

mai mettersi contro le saffiche, avete le ore contate! #misses #dipalmas #zelena pic.twitter.com/wUUo8n8jks — 🎀 (@zeudistas) February 5, 2025

Anche Stefania Orlando aveva criticato Zeudi. Durante la puntata, l’ex Miss Italia aveva ammonito Martinez: “Guai a te se farai soffrire Helena”. Ma Orlando ha fatto notare a Di Palma che, per prima, era stata lei a far soffrire la fotomodella brasiliana, nel momento in cui si era avvicinata all’uomo di cui era innamorata la sua amica.