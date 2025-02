Al Grande Fratello Tommaso e Mariavittoria formano una delle coppie nate nell’attuale edizione del reality show di Canale 5. Ora è intervenuto il papà di lui, Giacomo Franchi, che ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Si è soffermato su quanto fatto finora dall’idraulico nella casa più spiata d’Italia e poi ha detto la sua anche sulla fidanzata del ragazzo.

Innanzitutto, il papà di Tommaso ha esordito così parlando del figlio al Grande Fratello: “Finita la scuola, ripeto, mi ha chiesto di lavorare dopo la vacanza post diploma. Ha fatto il cameriere. All’inizio dispiaciuto perché gli amici erano a divertirsi. Dopo un paio di settimane, in un giorno di riposo, gli porto il caffè e risponde ‘gentilissimo’. Quanto fa bene il lavoro”.

Grande Fratello, parla il papà di Tommaso: cosa ha detto su di lui e MaVi

Poi il papà di Tommaso ha continuato a concentrarsi sul passato del concorrente del Grande Fratello: “Due anni e mezzo il cameriere, 9 mesi a Gsk a Rosia e gli ultimi dieci mesi apprendista idraulico. Gli piace da morire. Quanto alla discendenza reale penso sia vera, mia moglie Ginevra dice che è scritto in questo libro. Gli do relativa importanza”. Poi sul percorso nel reality: “Le critiche per la partecipazione a un programma popolare? Le critiche sono tutti bravi a farle“.

Giacomo Franchi ha rievocato il suo ingresso al GF per incontrare Tommaso: “Quando sono stato a trovarlo mi ha impressionato la professionalità di autori e operatori. Un mondo che dà lavoro a tante persone cosa da non sottovalutare. Inoltre la trasmissione negli ultimi tempi non fa che rispecchiare il mondo di oggi. Quello reale non è molto diverso”. E poi ha dato anche un suo giudizio su MaVi.

Queste le parole del papà di Tommaso su Mariavittoria: “Questa domanda me l’aspettavo. Chiuso in casa da quasi quattro mesi, normale che uno s’innamori o si leghi ad una persona che può diventare o meno la sua ragazza. Mi piace – ha aggiunto a La Nazione -, se lo fa stare bene sono contento. Sembra che si vogliano molto bene, ma non posso giudicare una persona che non conosco per nulla”.