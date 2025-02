Ieri sera è andato in onda al Grande Fratello un grande momento di televisione. Federico Chimirri e Giglio infatti, hanno dato vita ad uno scherzo che già è entrato negli annali della tv Mediaset, in particolare modo in quella del GF. Ma cosa è successo? I due hanno inscenato una finta rissa per far preoccupare a morte la povera Pamela, che cerca sempre di sedare più possibile le liti nella casa più spiata d’italia. Federico infatti ha iniziato ad alzare gradualmente la voce con Giglio, comandando il ragazzo di fare quello che gli diceva per pulire.

Poi le cose si sono animate e dopo qualche risata di Giglio e Maxime che era lì vicino, hanno iniziato a giocare sul serio. Il ragazzo ha quindi iniziato ad urlare a sua volta e tutti preoccupati hanno chiamato Pamela Petrarolo, ignara di tutto. Quando è arrivata lì vicina si sente Federico urlare: “Oh guardami in faccia quando ti parlo”. Giglio reagisce e i due si avvicinano troppo. Maxime si mette in mezzo e Pamela urla: “Ma siete impazziti?”.





GF, rissa in cucina tra Federico e Giglio: ma è tutto uno scherzo

Poi tutto finisce con una fragorosa risata e Pamela che se ne va sorridendo, capendo infine la faccenda. Federico Chimirri è uno dei nuovi protagonisti dell’edizione 2024/2025 del Grande Fratello. Nato nel 1989 in Argentina, si è trasferito in Italia, dove ha costruito una carriera poliedrica come DJ e chef. Prima di entrare nella Casa, Federico ha partecipato a programmi televisivi come MasterChef Italia e Uomini e Donne, facendosi conoscere al grande pubblico.

Federico è entrato in Casa il 27 gennaio 2025, insieme a Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, con l’obiettivo di portare nuove dinamiche nel programma. Fin dai primi giorni, ha cercato di integrarsi con gli altri concorrenti, condividendo le sue esperienze di vita e mostrando le sue abilità culinarie, preparando piatti che hanno deliziato i coinquilini. All’interno della Casa, Federico ha instaurato relazioni significative con diversi concorrenti.

Ha legato particolarmente con Pamela Petrarolo, con la quale ha condiviso momenti di confidenza, raccontando del suo rapporto con l’ex compagna e del figlio Romeo. Queste conversazioni hanno permesso agli altri inquilini di conoscere meglio la sua sfera personale, apprezzando la sua sincerità e profondità. Ha legato anche molto con Mariavittoria, Iago e altri concorrenti. Nonostante il suo impegno nell’integrarsi, Federico ha dovuto affrontare le sfide tipiche della convivenza forzata, gestendo incomprensioni e tensioni con alcuni concorrenti.

