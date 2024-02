Mirko come Ginevra Lamborghini lo scorso anno: è rientrato al Grande Fratello come ospite. È successo nella puntata di mercoledì scorso ma ad oggi non si è ancora realizzato il sogno dei fan dei Perletti, ossia assistere al ritorno di fiamma con la ex storica, che è ancora una concorrente del reality. A fare il tifo per questa ex coppia ci sono addirittura anche Greta Rossetti e sua mamma: entrambe infatti hanno spesso affermato che lui non avrebbe mai dimenticato Perla.

Non sappiamo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi ma per adesso la situazione sembra la seguente: lei è palesemente ancora innamorata di Mirko e pare fare di tutto per essere baciata; lui è molto più titubante, freddo e non fa altro che rimproverarla per qualsiasi cosa da quando è rientrato. Dagli errori grammaticali all’atteggiamento che insieme agli altri ha con Beatrice Luzzi.

Mirko, il retroscena inedito al GF

“Mi ami ancora?“, gli ha chiesto Perla nelle scorse ore. E Mirko ha risposto restando vago: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero“. Ma venerdì sera il Grande Fratello ha regalato ai due una cena a lume di candela.

E durante la serata Mirko ha confidato un retroscena assolutamente inedito sul falò finale di Temptation Island, quello in cui la coppia aveva deciso di prendere strade separate e accanto ad altre persone. “Nonostante stavamo male, quando mi sono girato al falò, e sentivo che tu piangevi, perché io sapevo che tu piangevi, da lì in poi ho iniziato a piangere sempre”, ha svelato.

lui che dopo il falò appena l'ha sentita piangere ha avuto un momento in cui ha pensato di tornare indietro da lei io vi giuro#perletti pic.twitter.com/VPJbFrR0aV — 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂🤍 (@this_isme_22) February 16, 2024

Mirko: “io quando stavamo al falò e mi sono girato ho sentito che stavi piangendo, io stavo tornando indietro”#perletti pic.twitter.com/21nEm5lfRM — G1nger (@G1ngerleott41) February 16, 2024

E ancora: “A parte che sono 8 mesi che sto a piangere da solo, sapevo che stavi piangendo perché era finita. Ti eri resa conto che avevamo dovuto fare una cosa così drastica per poterci dire addio. Quando mi sono girato, io a un certo punto stavo per tornare indietro. Ho avuto un momento perché ogni volta che tu piangevi io non lo sopporto e vengo lì, non sopportavo vederti triste. Però ho detto, se io torno indietro ci facciamo del male. Quando io mi sono girato, ho avuto un momento…”. Questa confessione anticiperà quel ritorno di fiamma in cui sperano in molti e cambierà le carte in tavola?