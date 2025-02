Nel vortice emotivo del Grande Fratello, il rapporto tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si è trasformato in un groviglio di dichiarazioni, incomprensioni e tensioni legate al passato. L’ex di Federica Petagna, entrato nel reality con l’obiettivo di voltare pagina, ha trovato in Chiara una possibile nuova fiamma, ma il riferimento alla precedente relazione ha innescato reazioni impreviste. Dopo otto anni con Federica Petagna e l’esperienza a Temptation Island, Alfonso ha cercato nel GF un nuovo inizio, dichiarandosi a Chiara Cainelli con parole ambigue: “Sono interessato a te, ma sono frenato dal tuo passato con Javier”, aveva detto agli esordi della storia.

Il riferimento all’amico e concorrente Javier Martinez – con cui Chiara aveva flirtato – ha però lasciato spazio a un sottofondo ancora più delicato: il confronto con la storia d’amore con Federica. Durante un dialogo con Lorenzo Spolverato, Alfonso ha ammesso: “Non sono più innamorato di Federica, ma certe esperienze segnano”, rivelando involontariamente quanto il precedente rapporto influenzasse le sue nuove scelte sentimentali.





Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: “Tu pensi ancora a Federica”

L’episodio chiave si è consumato quando Alfonso, nel tentativo di spiegare le sue esitazioni, ha iniziato a rievocare dettagli della relazione con Federica durante un confronto con Chiara. La concorrente trentina, già infastidita dalle attenzioni contrastanti dell’uomo ha reagito con sarcasmo: “Felice e buona amicizia! Cosa ti aspetti che ti dica se mi parli di Federica?”. Il riferimento pubblico all’ex ha fatto percepire a Chiara di essere considerata un “piano B”, come sottolineato dalle sue confidenze a Shaila Gatta: “Non voglio essere la ragazza che colma un vuoto”.

Se chiedete a me questa è la lite più iconica che ho visto li dentro fino ad ora tra una coppia. Chiara che si lamenta perché Alfonso non passa le giornate a sparlare con lei e lui che risponde "Mi hai fatto venire il mal di testa"



Pt. 1#grandefratello pic.twitter.com/d1oqQFhJ6I — 🤠 (@justrustnone) February 6, 2025

E ancora Chiara: “A me fa piacere sentirlo parlare, ci stava che ne parlasse. Però non è che racconti tutto in maniera dettagliata. Io sono dispiaciuta, ma non mi smuovo dalla mia posizione”. “Hai fatto bene, un po’ di orgoglio ci vuole” ribatte Shaila. Lorenzo, consiglia poi: “Io mi sfogherei con lui”.

Ma veramente Chiara pensava che Alfonso non si fosse accorto che a tavola stavano cercando di incastrarlo?

Pensa che sia stupido?



"Pensi che sono scemo? Non vengo da sopra alla montagna" 🔥#GrandeFratello https://t.co/Lm6w2iVfS5 pic.twitter.com/FyTqRQtBFo — 🤠 (@justrustnone) February 6, 2025

Quando i due si parlano lei è diretta: “Sei pronto ad una relazione o stai pensando ancora al tuo passato? Se hai bisogno di continuarne a parlarne in questo modo, evidentemente non l’hai ancora superata”. Alfonso ribatte: “Ne parlerò sempre così. È stata una persona importante. Mi dispiace se ti dà fastidio”. Poco dopo lei sbatte una cosa nel lavandino e se ne va. È la fine di questo rapporto?

