Nelle ultime ore un video del Grande Fratello sta facendo il giro del web. Si tratta di un clamoroso errore tecnico in cui si sentono chiaramente le voci della regia, che evidentemente ha dimenticato di chiudere i microfoni. Il risultato? Gli spettatori hanno potuto ascoltare tutto ciò che veniva detto dietro le quinte. Non è certo la prima volta che un episodio simile si verifica.

Tra i casi più noti, ricordiamo quello avvenuto durante il Grande Fratello Vip nel 2021, quando dalla regia si sentì chiaramente una frase molto offensiva: “Massa di imbecilli cerebrolesi”, seguita poi da un’altra voce che rispose con un secco: “Caz*i loro!”. Anche in quell’occasione, la gaffe fece il giro della rete e suscitò non poche polemiche.

Leggi anche: “Devono saperlo, diteglielo”. Helena al Grande Fratello, così ha ‘fregato’ tutti







Grande Fratello, la regia lascia l’audio aperto e si sente tutto

È bastato un piccolo errore per trasformare un momento di routine in un caso mediatico. E con i social sempre pronti a diffondere ogni imprevisto e gaffe del mondo della televisione non sono mancati i commenti ironici di chi in quel momento stava guardando la diretta del Grande Fratello e ha sentito cosa accadeva in regia.

Durante la diretta in onda du Mediaset Extra, era attiva la regia unica, mentre i concorrenti riposavano profondamente dopo aver fatto le ore piccole, come accade spesso tra chiacchiere e risate notturne e i telespettatori hanno potuto ascoltare le voci di chi si trovava in quel momento in regia. “Non stai a fa niente, mo me fai incazzà“, si sente dire da qualcuno in regia, dove evidentemente qualcuno litigava.

L’audio aperto ha però permesso ai telespettatori di ascoltare involontariamente ciò che stava accadendo dietro le quinte del programma. Chi era collegato in quel momento ha potuto sentire alcune conversazioni tra i membri dello staff, con le loro voci chiaramente percepibili. In pochi istanti, il video dell’episodio ha iniziato a circolare sui social, dove gli utenti non hanno perso occasione per commentare l’accaduto con ironia. “Aperto 3 secondi la diretta e c’erano quelli in regia che litigavano“, “Mi piscio da ridere”, si legge su X.