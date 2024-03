Al Grande Fratello Rosy è stata coinvolta in uno dei momenti più belli da quando è nella casa. Ed è successo proprio a pochi giorni dalla finalissima, prevista per lunedì 25 marzo. Gli altri hanno avuto non poche difficoltà a capire inizialmente cosa volessero far sapere alla gieffina, poi una volta compreso tutto c’è stata l’esplosione di gioia assieme alla food blogger.

Infatti, i concorrenti del Grande Fratello sono rimasti sbalorditi e non hanno potuto fare altro che abbracciare e sostenere Rosy. Ricordiamo che la Chin è una delle finaliste del reality show, insieme a Beatrice e Varrese. E nella giornata del 20 marzo è stata sorpresa da un avvenimento che indubbiamente le ha garantito una botta di entusiasmo non indifferente.

Grande Fratello, Rosy in estasi: “Ho la pelle d’oca”. Cosa le è successo

Come spiegato dal sito del Grande Fratello, per Rosy c’è stato un messaggio aereo molto speciale. Infatti, il contenuto dello stesso non era chiaro al 100%, visto che sono stati utilizzati dei termini che hanno messo in crisi anche gli altri concorrenti. Poi questi ultimi hanno chiesto delucidazioni alla compagna di avventura, la quale ha spiegato tutto. E c’è stata un’ovazione per lei.

Rosy ha esclamato: “Ho la pelle d’oca, che bello. Mi emozionate tantissimo, è incredibile”. Tutti le hanno fatto i complimenti e in particolare Greta ha affermato con enorme sincerità: “Te lo meriti tutto”. E la Chin ha aggiunto: “Grazie di cuore”, mostrando tutta la sua commozione per il gesto dei suoi fan. I sostenitori le hanno scritto: “R, in finale col cuore. Women ai ni“. C’è chi ha chiesto la traduzione di quest’ultima frase, che è meravigliosa.

Le scorpionesse 🦂♏🦂 pic.twitter.com/mDOEJBCbFA — Hak 🥕 53% Rosy Chin 2° finalista (@hak_raiju02) March 20, 2024

Women ai ni è una frase in cinese, che tradotta in italiano significa: “Noi ti amiamo“. Anche Beatrice le ha chiesto spiegazioni, quando ha sentito quelle parole non ha potuto non abbracciarla e complimentarsi con la coinquilina.