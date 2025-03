Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello e, mentre il conto alla rovescia segna la fine di questa chiacchierata edizione, i giochi sembrano ormai fatti. La decisione finale, però, spetterà al pubblico, che dovrà scegliere il vincitore tra i concorrenti rimasti in gioco. In finale ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes, mentre Chiara e Mariavittoria si trovano al televoto e solo una di loro due avrà l’opportunità di lottare per il titolo di vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Secondo le opinioni espresse sui social, le due concorrenti che potrebbero contendersi la vittoria finale sembrano essere Zeudi e Helena. Ma, come sempre accade in queste edizioni, i risultati dei televoti sono imprevedibili e nulla è ancora deciso. In queste ultime ore, i concorrenti stanno cercando di giocarsi le ultime carte per conquistare la simpatia del pubblico. Tra le strategie più utilizzate, il vittimismo e lo spettegolare sembrano essere le più gettonate.

Grande Fratello, Zeudi si lamenta: “Picchiata dal pubblico, applausi a Helena”

Zeudi e Chiara, infatti, hanno avuto un’accesa chiacchierata contro Helena Prestes. Chiara, in particolare, ha accusato il Grande Fratello di non aver mandato in onda i video in cui Helena l’avrebbe aggredita, lamentandosi del fatto che alcuni comportamenti della concorrente non siano stati mostrati al pubblico. Zeudi, però, ha scelto toni ancora più duri, sfogandosi con l’amica Chiara: “Non soltanto vengo aggredita, ma vengo anche picchiata da un pubblico che applaude lei piuttosto che me”, ha detto Zeudi a Chiara, scatenando la reazione del pubblico.

La miss ha sempre accusato Helena di pensare solo al gioco e non alle persone, ma con queste dichiarazione – e tante altre ancora – si è data la zappa sui piedi svelando a cosa pensa davvero lei: al pubblico e agli applausi. “Ecco a cosa pensa lei”, commenta infatti una utente su X, dove la concorrente è stata molto criticata anche per via dell’ultima discussione avuta con Helena, quando la modella, per l’ennesima volta, le ha detto che non ha mai voluto attaccare la sua situazione sessuale, ma semplicemente la sua persona, come avrebbe fatto anche se fosse stata eterosessuale.

ZEUDI:NON SOLTANTO VENGO AGGREDITA,MA VENGO ANCHE PICCHIATA DA UN PUBBLICO CHE APPLAUDE LEI PIUTTOSTO CHE ME

ECCO A COSA PENSA LEI#grandefratello pic.twitter.com/pBBX4GbVg5 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) March 27, 2025

“E vedrai quando esci cara ZEUDI COSA PENSA LA GENTE DI TE E DEL TUO FANDOM. DAI NON PIANGERE XKE HELENA È ANDATA IN FINALE NONOSTANTE TUTTE LE BUGIE CHE HAI RACCONTATO”, dice un utente che avvisa Zeudi di quello che succederà una volta uscita dalla casa, ovvero della marea di critiche che dovrà affrontare.

“Che coraggio, bugiarda patologica, se il pubblico le dà contro forse ha visto tutto quello che ha detto e fatto finora, anche se ha studiato prima di entrare ha sempre bisogno di qualcuno che le regga il gioco, da sola non riesce ad argomentare, se non va come vuole piange!”, “‘Picchiata dal pubblico’ Maremma impestata ma se siamo sommersi dalle zecche x causa tua vittimella di sta ***”, si legge su X, dove tanti hanno criticato il modo di Zeudi di fare la vittima e attaccare Helena per guadagnare consensi