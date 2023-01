Truffa al GF Vip 7. Mentre nella casa la vita scorre tra alti e bassi, fuori qualcuno ha approfittato del reality show per compiere una truffa. Lunedì 23 gennaio andrà in onda un’altra puntata in diretta e uno dei concorrenti dovrà lasciare per sempre la casa. In nomination ci sono ben sei vipponi.

Wilma, George, Giaele, Alberto, Sarah e Nikita sono in nomination e questa sera uno di loro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Dai sondaggi della piattaforma Forumfree la preferita è Nikita Pelizon, seguita da Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Sarah Altobello e George Ciupilan. Fanalino di coda Wilma Goich. Un paio di settimane fa la cantante era stata eliminata ma era rientrata grazie al biglietto di ritorno.

Leggi anche: “Il divorzio”. GF Vip 7, il volto di Giaele si spegne all’improvviso per Antonino





Truffa al GF Vip 7, intasca i soldi per un aereo e sparisce

Oltre alle nomination, in queste ore è stata diffusa anche la notizia di una tuffa al GF Vip 7. Secondo quanto riportano diversi utenti su Twitter, una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per far inviare un aereo di sostegno a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Pare che molti abbiano fatto la donazione ma a un certo punto l’account della ragazza che ha organizzato la raccolta è stato disattivato.

Secondo i social la ragazza avrebbe raccolto ben 18mila euro. Poco dopo l’account è stato disattivato e le persone che hanno pagato la somma per inviare un aereo al GF Vip 7 si sono rese conto di essere state vittime di una truffa. A quanto si apprende da chi ha commentato il fatto sui social, i due aerei che avrebbero dovuto sorvolare la casa non sono stati avvistati e per questo motivo la teoria della truffa al GF Vip è la più gettonata.

che cinema la tipa fuggita con 18.000€ di aerei oriele mi sento male avrà già prenotato un aereo sì ma per le maldive pic.twitter.com/GbqTuWpcH4 — em 💌 *ೃ༄ (@moonspastel) January 21, 2023

Sui social la truffa al GF Vip è stata commentata da molti utenti. “Quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria. Non versate soldi a chiunque apra una raccolta. E se quello che raccontate è vero dovete denunciare la persona”, “Era già successo l’anno scorso con l’aereo di Soleil da parte dei fan e di Gianluca, in quel caso lui ci aiutò tantissimo e questa rischiava di essere denunciata, dovete fare così”, scrivono alcuni utenti su Twitter.