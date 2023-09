Si è spento a 47 anni ieri sera e quella paura che serpeggiava tra amici e colleghi e diventa improvvisamente realtà. Delle sue condizioni di salute tutti sapevano ma lui, con il solito sorriso, ha voluto tenere accesso il dialogo con i fan fino alla fine, informandoli delle sue condizioni di salute e della sua speranza di tornare, un giorno, ad esibirsi sul palco. Al grande pubblico era diventato noto per essere il volto musicale di un programma di punta Rai dove aveva avuto modo di mettersi in mostra e farsi apprezzare da tutta Italia.

Nella carriera molte illustri collaborazioni: Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt, Subsonica e tanti altri artisti della scena partenopea e nazionale. La sua malattia era diventata nota dopo un ricovero all’ospedale Monaldi – durante il quale aveva ricevuto anche il videomessaggio di alcuni calciatori del Napoli – improvviso.





Musica in lutto, morto il dj di Made in sud Frank Carpentieri

Raccontava in quell’occasione: “Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi”.

E ancora: “E al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino”. Stanotte, purtroppo, Frank Carpentieri si è dovuto arrendere alla malattia: se n’è andato lasciando un grande vuoto e una città attonita, atterrita dalla notizia della sua scomparsa.

Francesco Carpentieri, in arte Frank Carpentieri, napoletano, classe 1976 era un autore di sigle televisive e disk jockey e volto di ‘Made in sud’ del quale aveva curato anche la sigla. Proprio questa sera, al Teatro Cilea di Napoli, era previsto lo spettacolo “Frank Carpentieri: Brothers & Sisters”, al quale il dj avrebbe dovuto partecipare con tanti artisti, e amici, della scena napoletana. La serata è stata annullata.