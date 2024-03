Ad Amici 23 è stato praticamente ufficializzato un grande ritorno in vista del serale. Siamo a meno di una settimana dall’inizio del tanto atteso atto conclusivo del programma di Maria De Filippi. Scopriremo tra qualche settimana chi riuscirà a trionfare e a succedere al ballerino Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione dopo aver battuto anche Angelina Mango.

Ora la padrona di casa di Amici 23 ha sferrato un grande colpo, infatti questo ritorno per il serale farà parlare molto. Parliamo di un ex protagonista del talent show di Canale 5, che si è fatto apprezzare recentemente. E ora per lui è previsto un ruolo diverso e ancora più importante. Probabilmente per sostituire un suo collega, che ha avuto un brutto infortunio.

Leggi anche: “Si è fatto male, sta con le stampelle”. Amici 23, per il ballerino la notizia peggiore prima del serale





Amici 23, previsto un grande ritorno per il serale

Amici 23 si appresta ad accogliere anche questo ritorno del ballerino, che sarà protagonista già a partire dalla prima puntata del serale, programmata per sabato 23 marzo. A svelare tutto in anteprima è stato il padre del giovane, come scritto dal sito Gossip e Tv, infatti il genitore ha voluto fare un annuncio in pompa magna attraverso il suo profilo Instagram.

Ad approdare al serale è Alessio Cavaliere, promosso ballerino professionista dopo essere stato ad Amici 22. Queste le parole del papà: “Da allievo di Amici 22/23 a ballerino professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura“. Il ragazzo lavorerà con Stephane Jarny, che curerà quest’anno le coreografie del serale.

Gossip e Tv ha ricordato che Alessio Cavaliere è stato eliminato nella quarta puntata del serale dell’anno scorso. Era stato scelto dall’insegnante Raimondo Todaro e lavorerà fianco a fianco con Umberto Gaudino, Francesca Tocca ed Elena D’Amario. Potrebbe non esserci Lorenzo Ferroni, che si è fatto vedere con le stampelle a causa di un infortunio.