Sono mesi che Barbara D’Urso è lontana dalla tv. A giugno dello scorso anno aveva salutato il suo pubblico di Pomeriggio 5 dando appuntamento a settembre, ma pochi giorni dopo veniva annunciato il colpo di scena: quel programma è passato nelle mani di Myrta Merlino e lei non si è più vista in quel di Mediaset, nonostante anni e anni trascorsi da protagonista su quelle reti.

Ricordiamo Domenica Live, Live Non è la D’Urso, il Grande Fratello, La Dottoressa Giò e La Pupa e il Secchione Show. Fino al 31 dicembre 2023 la conduttrice e ormai ex regina di Canale 5 è rimasta in silenzio perché ancora sotto contratto con Mediaset. Contratto che è scaduto il primo gennaio scorso, dunque ora le cose sono cambiate e ad oggi Barbara D’Urso è libera da vincoli, per questo motivo in questi mesi sono circolate voci su voci sui suoi prossimi impegni sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso torna in tv: la notizia bomba

Proprio a Capodanno Barbara D’Urso aveva fatto questo augurio ai suoi fan, dal backstage del suo spettacolo teatrale Taxi A Due Piazze: “Questo è un capodanno particolare per me. Questa mezzanotte significherà un sacco di cose. Vi amo. Il mio cuore è vostro, dei miei due figli e vostro. Da sempre e per sempre. Buon anno col cuore. Non con lo champagne, ma col caffeuccio“.

E quel famoso caffeuccio, a quanto si dice in queste ore, lo prenderà insieme a Mara Venier: il sito TvBlog sostiene infatti che dopo mesi di assenza Barbara D’Urso tornerà per la prima volta in tv a Domenica In. Succederà il 3 marzo, dunque nella stessa domenica che vedrà anche un’altra attesissima ospite ma di Fabio Fazio, Chiara Ferragni.

Non è dato da sapere quale sarà il contenuto dell’intervista, sempre che sia confermata, ma è facile supporre che si parlerà anche della modalità dell’interruzione lavorativa tra la conduttrice e Canale 5. E poi: sarà solo un’ospitata o c’è dell’altro dietro, nel senso di primo passo verso una nuova avventura in Rai?