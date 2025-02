“Perché ti lascio…”. Scoppia la crisi per Tommaso e Mariavittoria, la coppia più tranquilla del Grande Fratello. Una brutta notizia per i tantissimi fan che li sostengono. La decisione arriva a pochi giorni da San Valentino, la festa degli innamorati, e per questo appare ancora più dolorosa. Dentro la casa più spiata d’Italia, infatti, ci si stava già preparando a questo evento.

Oltre alle liti e alle strategie, un altro protagonista assoluto del programma è stato l’amore. Basti pensare a quanti concorrenti hanno trovato l’anima gemella all’interno del GF: Shaila e Lorenzo, Tommaso e Yulia, Alfonso e Chiara, Tommaso e Mariavittoria, Helena e Javier. Ognuna di queste coppie ha vissuto l’esperienza nel reality in modo diverso. C’è chi, sotto l’occhio delle telecamere, non ha avuto problemi a lasciarsi andare a momenti di intimità e chi, invece, ha preferito mantenere un profilo più riservato. Proprio come Tommi e Mavi, che con il loro carattere discreto si sono fatti apprezzare dal pubblico. Ma ora crolla tutto.

Leggi anche: “Una cosa brutta quando sono uscito dal GF“. Verissimo, il retroscena choc di Bernardo su Jovanotti: “Ma veramente?”





La loro storia, però, sembra essere arrivata a un bivio, come dimostra il confronto avuto ieri sera. Mentre in casa gli altri concorrenti erano impegnati in una serie di giochi in salone, Tommaso si è appartato in giardino. Poco dopo lei lo ha raggiunto, preoccupata. Lui ha spiegato di essere di cattivo umore: “Io non riesco a essere felice”, ha esclamato, chiarendo ancora una volta a Mariavittoria i motivi che lo hanno spinto a isolarsi. Non volendo influenzare la sua serata e il suo umore, però, l’ha invitata a trascorrere del tempo con il resto del gruppo e, pronto a farsi da parte, le ha detto: “Ti lascio da sola e sto nel mio”.

Mariavittoria non ha condiviso la sua scelta, definendola “una mancanza di rispetto”. “Secondo te non ci sto male nel vederti così?”, ha chiesto, rimproverandolo. “Vedere che stai così non mi fa piacere”. Tommaso, infastidito da alcuni suoi atteggiamenti, ha replicato dicendo che, anziché essere comprensiva e rispettare il suo stato d’animo, Mariavittoria ha deciso ancora una volta di rimproverarlo, mostrandosi poco empatica nei suoi confronti. “Non mi ascolti, non ascolti me e quello che in quel momento provo”, ha affermato.

no ma sono solo shaila e lorenzo che litigano sempre sono tossici e devono essere martoriati ad ogni puntata pic.twitter.com/9VLuJtywcI — 💥 (@maiunajoia_) February 8, 2025

Non comprendendo il motivo per cui lei abbia deciso di interrompere il gioco per affrontare nuovamente la questione, le ha chiesto: “Ora sei venuta qui per fare cosa?”. “Sono venuta qui perché ti ho visto così”, ha risposto la ragazza. Non riuscendo, però, a risollevare l’umore di Tommaso, ha deciso di interrompere la conversazione e, rientrando in casa, ha concluso: “Non vengo più, hai ragione”.