“Si sente nel video”. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, insulto choc nel filmato di Battiti Live

Tommaso Zorzi è uscito allo scoperto e si è mostrato insieme al suo fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Tommy ha pubblicato una serie di stories in cui condivide i vari momenti, le varie tappe, prima di giungere in Puglia, dove il ballerino ha ballato per la serata di Battiti Live.

Tra un video e un altro alla fine è arrivato il momento di presentare, col sottofondo di “Here comes the sun” dei Beatles, il suo amore. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passeggiano felici e sorridenti per le strade di Otranto, dove è partito il tour di Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci in onda su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Ccinque le serate, il 25, 27 già andate in onda e il 29 giugno, poi il 1 e 3 luglio. A metà luglio, infine, Battiti Live sarà trasmesso anche su Italia 1.

Qui Tommaso Zorzi resterà per una settimana, facendo compagnia al suo fidanzato 18enne. Per l’influencer, comunque, non si tratta della prima vacanza, visto che ha già trascorso alcuni giorni di relax insieme alla famiglia nella casa di campagna della nonna.





Durante la serata di Battiti Live Tommaso Zorzi ha documentato la performance di fidanzato Tommaso Stanzani che balla, ma in sottofondo si sente la voce di qualcuno che pronuncia un insulto choc: “Perché sono tutti finoc***?”. Tanti i fan che hanno avvisato Zorzi, che ha commentato l’insulto in maniera impeccabile, citando il tormentone estivo di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.

L’ex gieffino commenta così: “Me lo state segnalando in tanti. Nel video dove balla il mio Tommy si sente un insulto omofobo. Il problema è suo e poi gliene restano mille #ddlzan”, ha commentato Zorzi.