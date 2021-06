Un anno bello e durissimo per Tommaso Zorzi. Dalla vittoria al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi, passando per la brutta esperienza come conduttore de ‘Il punto Z’, l’influencer non ha avuto mai un momento libero negli ultimi 8 mesi. Se da una parte è un sogno che si realizza, dall’altro porta delle conseguenze. Di buono c’è che l’amore sembra sorridergli. Tommaso Zorzi sempre felice con Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici 20.



I due non hanno confermato le indiscrezioni riguardanti la loro presunta liaison, ma sono in tanti a credere che i due stiano ufficializzare insieme. “Non sono fidanzato con nessuno, però non sono neanche da solo, ho avuto anni di solitudine, però adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso”. Insomma, tutti i follower di Tommaso Zorzi sperano ardentemente che il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, si sistemi una volta per tutte.



Stando ai rumor in circolazione la storia tra l’influencer e il ballerino sarebbe tanto importante da aver spinto Tommaso Zorzi a presentare la sua nuova fiamma alla migliore amica Aurora Ramazzotti. Tutti e tre infatti sono stati paparazzati in giro, intenti a sorseggiare una bevanda godendo della compagnia gli uni degli altri. Tommaso Zorzi si è sempre definito “sfortunato” in amore.







Prima della presunta liaison con Stanzani Tommaso r è stato legato per un lungo periodo a Marco Ferrero, meglio noto come Iconize. In seguito l’influencer è stato legato al designer milanese Armando Condemi. “Comunque io non posso continuare a essere single come la m… non si può, bisogna risolvere questa domanda”, si era sfogato l’influencer nella casa del GF Vip.



Intanto di Tommaso Zorzi torna a parlare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha rilasciato questa settimana un intervista al nuovo numero di “Nuovo” in cui si dice preoccupato per questo periodo in cui l’artista è sempre in vista: “Lo vedo provato fisicamente”. Il giovane opinionista ha spiegato nel corso di questa intervista che Tommaso Zorzi dovrebbe forse cominciare a “avere il coraggio di dire qualche no Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito”.