“Sono felice di dirvelo”. Tommaso Zorzi non aspettava altro: l’annuncio boom ai fan

Tommaso Zorzi torna a parlare sui social network e fa un annuncio che in tanti stavano aspettando da tempo. Il vincitore della scorsa edizione del ‘GF Vip 6’ si è lasciato andare ad una rivelazione molto interessante, che è stata accolta favorevolmente da migliaia di suoi follower. Ha comunque toccato diversi argomenti, tra cui quello riguardante le condizioni di salute del suo cane: “Come sta Gilda? Mi sembra bene, si è ripresa il mio amore”. Ma è sui suoi aspetti personali e professionali che si è sbilanciato.

Un po’ di tempo fa l’influencer ha avuto seri problemi con il suo profilo Instagram, a tal punto che è stato costretto a prendere la decisione più drastica e spiacevole, che ha gettato nella tristezza più assoluta i suoi seguaci. Infatti, non è più possibile accedere alle sue attività social perché ha chiuso il suo account. Ovviamente ha subito precisato che si tratterà di una misura temporanea, anche se resta il mistero su cosa sia potuto succedere. Ma poi fortunatamente la situazione è poi rientrata.

Intanto, l’ex compagna di avventura nella Casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi, ha tirato in ballo Tommaso Zorzi in una sua diretta: “Allora ragazzi non succede ma se succede sapete che ho perso una scommessa e devo invitare tre persone che non si conoscono a fare un aperitivo. Quindi invito Alessandro Borghese, Tommaso Zorzi e Orietta Berti, magari si conoscono”. Ma è stato lui a rivolgersi poi direttamente ai suoi seguaci e ad annunciare l’imminente evento, che sta per realizzarsi.





Tommaso Zorzi ha annunciato dunque il suo ritorno in televisione, che arriverà prima del previsto: “Posso dirvi che la settimana prossima torno in televisione. Mi sono svegliato un po’ tardi, ma era l’unica mattina in cui ho potuto dormire in questa settimana. Ho iniziato a ingranare un po’, è finito Drag Race e prima di Drag Race ci saranno un paio di appuntamenti che poi vi dirò a tempo debito, ma sono felice. Si ricomincia un po’”. Non ha voluto dire di più, ma si attendono grosse novità.

Tommaso Zorzi si è soffermato qualche settimana fa sullo scontro in diretta tra la moglie di Pippo Baudo e Jo Squillo: “Mamma mia, sai che la Ricciarelli è insopportabile! Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! Anche meno. No ma, hai capito? Si sente proprio sto ca**o!”. Il fidanzato ha cercato di riprendere il vincitore del GF Vip 5, ma Zorzi ha ribattuto: “No, amore. È vero!”.