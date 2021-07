Valentina Nulli Augusti finalmente ha rotto il silenzio su Tommaso. Nonostante Temptation Island sia iniziato da poco, la prima coppia è già uscita dal programma. Si tratta di Valentina e Tommaso: lei ha riso e scherzato con i tentatori e questo a lui non è piaciuto per niente.

Il 21enne si è subito dato da fare con la single Giulia, con cui molti fan vorrebbero vederlo accompagnato. Adesso la ex fidanzata 40enne Valentina Nulli Augusti ha rotto il silenzio proprio su di lui rilasciando la sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine dopo la sua partecipazione a Temptation Island.

“Mi aveva travolta con l’irruenza del suo sentimento. Ho la sensazione che mi mancherà”. Ma non sono le uniche parole dedicate a Tommaso da Valentina: “La situazione tra me e Tommaso mi stava annientando” ha confessato Valentina Nulli Augusti dopo Temptation Island, “e non riuscivo più a sopportare le nostre liti”. Il problema a capo della loro riuscita di coppia, lo sappiamo tutti, è stata la gelosia di Tommaso, motivo scatenante della loro rottura.





Abbiamo visto Tommaso vietare a Valentina di indossare dei bikini, cosa che lei ha fatto comunque. D’altronde dietro una grande gelosia “c’è sempre una grande insicurezza”, come dice giustamente Valentina. Ora quello che ci si chiede è se Tommaso e Giulia potrebbero avere un futuro sentimentale dopo la partecipazione al programma prodotto da Maria De Filippi? A rispondere ci ha pensato Valentina Nulli Augusti, che si è detta consapevole di ciò che è successo: “Giulia è il tipo di ragazza che lui ha sempre criticoto. Non penso che cercherà di avere con lei un legame profondo”.

Tommaso ha confessato di aver “subito un trauma” a Temptation Island, per quello che ha visto nei filmati. Ma proprio perché c’è stato un amore folle tra Tommaso e Valentina in futuro non potrebbe mai nascere un’amicizia. Pertanto, a oggi non c’è alcun tipo di rapporto. Alcuni indizi hanno fatto ipotizzare un ritorno di fiamma, ma così non è accaduto.