“Ora posso dirlo!”. La news direttamente da Tommaso Stanzani. Solo applausi per l’ex Amici

Tommaso Zorzi è felice con Tommaso Stanzani. Sempre più affiatati, nelle scorse settimane sono avvenute anche le presentazioni in famiglia. Un momento di quiete dopo la fine dell’amicizia con Francesco Oppini. La loro è (era) una forte amicizia che ha visto l’alba nella Casa del GF Vip. L’influencer ha smesso di seguire il cronista sui social, confermando ciò che si era mormorato negli ultimi tempi.

Tommaso Stanzani ha fatto emozionare davvero tutti. L’ex ballerino di ‘Amici’ è innamorato follemente dell’ex gieffino e lo ha dimostrato ancora una volta. Infatti Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa inaspettata da Tommaso Stanzani, che si è presentato in hotel. E Zorzi ha detto: “Poi tornato in albergo mi sono detto cosa faccio, dato che ho finito presto, per tutto il giorno? Neanche a farlo apposta mi hanno fatto una sorpresa”.

E ora tutti i suoi fan più appassionati possono gioire: la sua carriera in televisione non è affatto finita, anzi. Il ballerino di Amici ha conquistato tutti con i suoi modi gentili ed educati, oltre che con le sue movenze, sembra proprio che non l’abbia fatto solo con il pubblico. Questa estate ha danzato sul palcoscenico di Battiti Live, con il fidanzato Tommaso Zorzi a fare il tifo per lui dietro le quinte. Ebbene, Tommaso dopo Amici sarà ancora in tv.





A raccontarlo poco fa proprio lui su Instagram. A quanto pare non c’è solo la danza nel futuro del bel ex allievo di Alessandra Celentano, nei suoi sogni c’è il mondo dello spettacolo in tutte le sue sfumature meravigliose. Insomma, non ci sarà da meravigliarsi se le sue apparizioni sul piccolo schermo non si limiteranno ai corpi di ballo.

Oggi Tommaso ha risposto alle domande di fan su Instagram e tra le tante ce n’era una sui suoi progetti futuri. Gli hanno chiesto cosa farà nei prossimi mesi, così Tommaso ha rivelato che a settembre dovrebbe partecipare a due programmi televisivi, “uno come ballerino e l’altro no”. Sarà impegnato anche con uno spettacolo a Bologna l’11 settembre e uno stage a Milano il 18 settembre. A proposito dei programmi, però, non ha svelato altro